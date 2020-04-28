　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲超商業者推出全新角落小夥伴集點活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

角落粉絲準備出動，小7全新集點活動攜手日本超人氣「角落小夥伴」，全品項CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、珍珠、精品咖啡、氮氣飲品可獲得1點，首波將於5月6日正式開跑。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲角落小夥伴雙杯小提袋共有5款設計，雙面圖案各不同。

看準卡哇伊療癒商機，業者推出「角落小夥伴療癒時光」集點送活動，一系列辦公室與居家小物都被角落小夥伴攻佔，要出現在每個人的日常角落中。

實用周邊商品包括雙杯小提袋，首批限量20萬個，隨機出貨；不鏽鋼吸管三件組、不鏽鋼便當盒；居家系列的不鏽鋼密封罐、陶瓷餐碗組、陶瓷咖啡手沖組等，上頭全是可愛的角落小夥伴，就連實木麵包板都很呆萌。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不鏽鋼便當盒：集滿4點＋149元或36點免費送，共3款設計。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不鏽鋼吸管三件組。

第二波將在5月20日展開，以居家系列為主打，推出四合一多功能鬧鐘，具有時鐘、鬧鐘、計時器、溫度計功能；A4資料夾則附不鏽鋼夾，內含8張角落小夥伴信紙；托盤桌使用木頭材質，可當托盤或桌子使用，還可折疊好收納、手沖快煮壺等。還有超Q的造型和室椅，推出白熊及貓咪兩款大頭造型設計，可摺疊收納好方便，每個角落都可愛到犯規。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲第二波限量1000ml手沖快煮壺，可挑款。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲限量托盤桌與和室椅。

7-ELEVEN現調飲品現萃茶特大杯以及大杯飲品即日起也推出角落小夥伴杯身、杯套設計，讓粉絲們喝飲料都有好心情，此外，自5月6日至6月2日止，購買精品咖啡、現萃茶、珍珠飲品大杯以上，享第2杯7折優惠。

▲角落小夥伴。（圖／記者陳涵茵攝）

▲杯子也換上新包裝。

角落小夥伴療癒時光集點
日期：2020年5月6日起至2019年6月16日，贈品兌換至6月18日

ET快訊
快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說
快訊／大樂透「頭獎上看7.5億」　號碼出爐
台灣「沒有本土確診」是假的？急診室醫生一句「台灣很強」回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

【廣編】可樂果Ｘ台灣啤酒最強聯名夏日限定　網友：一秒到熱炒店　周周再抽萬元現金

又見0！大杯美式限時買11送11　小7再推咖啡優惠響應零確診

邊吃美食邊「戰勝體脂肪」　專業品油師公開秘訣

陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

馬念先創作科學麵洗腦神曲信心爆棚！大讚：吃一口靈感漫出來

【廣編】英宏帶你ZOOM IN 直直撞　一起拍MV再抽Galaxy Buds+

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

【廣編】可樂果Ｘ台灣啤酒最強聯名夏日限定　網友：一秒到熱炒店　周周再抽萬元現金

又見0！大杯美式限時買11送11　小7再推咖啡優惠響應零確診

邊吃美食邊「戰勝體脂肪」　專業品油師公開秘訣

陳時中一個舉動…網友狂掃荷蘭焦糖煎餅　2個多小時賣光1千份

連假去處新選擇　特斯拉接送　享受美麗假期

馬念先創作科學麵洗腦神曲信心爆棚！大讚：吃一口靈感漫出來

【廣編】英宏帶你ZOOM IN 直直撞　一起拍MV再抽Galaxy Buds+

Angelababy愛牌PORTS 1961首次登台！當季夯包「這間店」入手

Gary教2歲兒子講中文！　Hao指著玩具「中、英雙語喊出顏色」奶音萌翻

人夫「網路交友」裝單身！2女被騙上床掏錢　一看全家福傻眼

才剛過64歲生日！澎恰恰爆遭黑道逼債「企圖輕生」　親自回應了

《Road To Kingdom》開播倒數中！7男團爭上位　知情人士爆：已經有一組被淘汰

國小硬聯／松宇軒剛當小馬國手　投打建功率新街關鍵勝

森寵三和分院5/1開幕！駐診獸醫師手繪「店狗阿紅」　貪吃樣超傳神

大林路機車道縮減出「撞」況 　林美燕邀相關單位設法改善

「第二個李遐怡」張漢娜錯過BLACKPINK！　苦等6年終於出道

錄影前和謝震武、莊瑞雄2大律師吵架！　他曝「背後原因」超傻眼

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

小7「角落小夥伴」全新集點活動

小7零確診大杯美式買11送11　

連3天0確診　東森限時買24包衛生紙再送24包

51勞動節星巴克、全聯咖啡優惠

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

又見+0！7-11、OK祭飲品第二件0元

特斯拉接送　享受美麗假期

可樂果最強聯名　周周抽萬元現金

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

更多熱門

相關新聞

小7零確診大杯美式買11送11　

小7零確診大杯美式買11送11　

今（28日）中央流行疫情指揮中心公告零確診消息！疫情爆發以來台灣首度連3日無新增病例，指揮中心記者會上擺放龜苓膏，超商業者推出優惠響應，711再次推出「大杯美式買11送11」優惠。

南韓正夯怪異「胡椒薄荷奶茶」

南韓正夯怪異「胡椒薄荷奶茶」

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

防疫宅經濟正夯　小七交貨便平台首推優惠「幫小店家省錢！」

全聯領口罩！「超專業包裝」讓她笑了

全聯領口罩！「超專業包裝」讓她笑了

超商店員將6萬現金丟棄警尋回

超商店員將6萬現金丟棄警尋回

關鍵字：

小7711超商7-ELEVEN角落小夥伴角落生物

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

黃包包哽咽道歉閃亮亮家人！

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面