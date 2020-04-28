提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

▲超商業者推出全新角落小夥伴集點活動。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

角落粉絲準備出動，小7全新集點活動攜手日本超人氣「角落小夥伴」，全品項CITY CAFE、CITY TEA現萃茶、珍珠、精品咖啡、氮氣飲品可獲得1點，首波將於5月6日正式開跑。

▲角落小夥伴雙杯小提袋共有5款設計，雙面圖案各不同。



看準卡哇伊療癒商機，業者推出「角落小夥伴療癒時光」集點送活動，一系列辦公室與居家小物都被角落小夥伴攻佔，要出現在每個人的日常角落中。

實用周邊商品包括雙杯小提袋，首批限量20萬個，隨機出貨；不鏽鋼吸管三件組、不鏽鋼便當盒；居家系列的不鏽鋼密封罐、陶瓷餐碗組、陶瓷咖啡手沖組等，上頭全是可愛的角落小夥伴，就連實木麵包板都很呆萌。

▲不鏽鋼便當盒：集滿4點＋149元或36點免費送，共3款設計。



▲不鏽鋼吸管三件組。



第二波將在5月20日展開，以居家系列為主打，推出四合一多功能鬧鐘，具有時鐘、鬧鐘、計時器、溫度計功能；A4資料夾則附不鏽鋼夾，內含8張角落小夥伴信紙；托盤桌使用木頭材質，可當托盤或桌子使用，還可折疊好收納、手沖快煮壺等。還有超Q的造型和室椅，推出白熊及貓咪兩款大頭造型設計，可摺疊收納好方便，每個角落都可愛到犯規。

▲第二波限量1000ml手沖快煮壺，可挑款。



▲限量托盤桌與和室椅。



7-ELEVEN現調飲品現萃茶特大杯以及大杯飲品即日起也推出角落小夥伴杯身、杯套設計，讓粉絲們喝飲料都有好心情，此外，自5月6日至6月2日止，購買精品咖啡、現萃茶、珍珠飲品大杯以上，享第2杯7折優惠。

▲杯子也換上新包裝。



角落小夥伴療癒時光集點

日期：2020年5月6日起至2019年6月16日，贈品兌換至6月18日