花蓮模範勞工125名受表揚！原民及身心障身分優先錄取達達24％

▲▼花蓮今年表揚125名模範勞工，因疫情影響，表揚大會延至下半年舉行。（圖／花蓮縣政府提供，去年資料照片，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為表揚熱心從事勞工運動的優秀勞工朋友，花蓮縣政府特別在五一勞動節前夕評選出125位優秀的模範勞工，並將評選出的名單公告於花蓮縣政府網站，藉以表揚並肯定勞工朋友的辛勞與奉獻。

花蓮今年開放參選資格給所有在花蓮縣打拼服務的事業單位推薦優秀模範勞工；本次選拔分成企（產）業勞工組、職業勞工組、工會會務人員組及工會領袖組等4組，首次由花蓮縣政府邀請長年積極從事勞工事務及推動勞權運動實務經驗豐富委員進行評選，從競爭激烈的報名人數之中，分別評選出26名、87名、5名及7名，共計125位模範勞工。

花蓮縣政府張副秘書長兼社會處長表示，本次當選名單中有許多是長年在花蓮耕耘奉獻2、30年以上的勞工朋友，透過本次的模範勞工選拔，更彰顯出勞工辛勤工作的可貴。有別以往的是，本次首次增加工會領袖人員組及工會會務人員組，讓投身服務勞工運動、為勞工權益發聲的工會領袖及會務人員，有機會在本年度公開獲得各界的掌聲及鼓勵。其中花蓮縣總工會常務理事謝癸蘭在擔任花蓮縣泥水業職業工會理事長期間，為提高營造業勞工對職業安全的重視，多年來積極爭取勞工教育補助不遺餘力，堪稱工會領袖楷模，本次也當選工會領袖組的模範勞工。

縣長徐榛蔚特別鼓勵身心障礙者及原住民身分之勞工，各單位有推薦符合資格者得不受推薦名額之限制，並評選為優先錄取對象。此次當選模範勞工原住民身分者多達24名，身心障礙者身分者計6名，總計30名佔此次當選名額達24％。

在各界推薦的優秀模範勞工裡，其中在國軍花蓮總醫院服務的護理師曹心怡，更是令評選委員眼睛為之一亮。曹心怡長年在花蓮醫界服務，更在2020年起兼任花蓮縣消防局救護義消大隊花蓮分隊小隊長，熱心服務花蓮鄉親。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的情況下，護理人員的辛勞更是一般民眾無法想像。曹護理師除了服務生病不適的病人，更在工作之餘，肩負分攤消防弟兄重擔的義消工作，全心奉獻給需要幫助的民眾，足為各界人員的楷模表率。

另一位本縣護理人員佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院黃如鈴護理長亦獲選為今年全國模範勞工，長年從事醫療照護服務，以人本及尊重生命精神，秉持專業，並帶領團隊，連續4年獲顧客表揚最多，值得勞工楷模而獲得青睞，實至名歸。

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