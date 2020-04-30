狠殺勇警李承翰一審獲判無罪　王婉諭點名林萬億給交代

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者林銘翰／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件遭刺身亡，30日判決出爐，法官以「精神問題」判決無罪，引發各界撻伐。對此，時代力量立委王婉諭受訪時表示，目前案件仍在司法程序中，自己不適合對司法個案做任何相關評論，同時要求政院政務委員林萬億向社會大眾說明目前社會安全網的進度。

鐵路警察李承翰於2019年7月，在列車上遭逃票的鄭姓男子持刀攻擊，他為保全乘客安全英勇搏鬥，卻遭刺傷送醫不治，嘉義地院於4月30日以鄭男「精神問題」判決無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。

法務部長蔡清祥30日午間受訪時表示，法官依《刑法》以兇嫌精神疾病判決無罪，但絕不會讓人以精神疾病為藉口，逃避刑事責任，嘉義檢方也會深入探討兇嫌是否因精神疾病，導致無法辨識行為能力犯罪，而即使兇嫌以50萬交保，法務部也已啟動社會安全網，除了督促家屬看好鄭男外，也將持續掌握鄭男行蹤。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者黃國霖攝）



對此，王婉諭晚間表示，針對此個案，目前案件仍在司法程序中，因為自己沒有卷證資料、也沒有參與審理過程，所以不適合對司法個案做任何相關評論。不過在此時此刻，大家最關心的還是被害人家屬是否有得到足夠的支持與協助，陪他們度過這一段難熬的時間。

王婉諭認為，無論判決結果如何，現在社會大眾的共識是不能讓這樣的被告，在社會缺乏防備的狀況之下，有再次犯案的機會，我們的社會更無法承受再一次悲劇的發生。

針對蔡清祥表示「已立即啟動社會安全網，避免嫌犯再犯」，王婉諭指出，司法院，地方法院在做出交保裁定前，有無具體評估被告交保後，回歸社區時應該由誰、如何照護，以及是否徵詢過被害者家屬的意見、是否有機會符合預防性羈押之條件。

王婉諭問法務部，本案是否有提出預防性羈押之聲請，若交保的狀況發生，是否有聯繫相關衛福單位，評估強制就醫的合法性，以及確保被告未來沒有再犯的可能，並持續觀察其身心狀況。

王婉諭也質疑，衛福部及警政單位，對於被告裁定交保後，有無後續的追蹤及積極作為，確保社會大眾安全，且避免被害者家屬陷入恐懼。

同時，王婉諭也點名負責社會安全網的林萬億，要求林萬億明確回答，社會安全網計畫是否能如法務部所期待的，避免社會大眾再次受到傷害，面對如此重大矚目之案件，行政院是否應該更主動積極的提出具體作為，防止被告的再犯可能。

王婉諭表示，司法若判定被告無罪，就必須要強制就醫，國家更應該要勇於擔起這樣的責任，給人民承諾，將極力確保被告未來沒有再犯的可能。

王婉諭說，希望林萬億能夠向社會大眾說明，讓大家更明白政府的社會安全網規劃做到哪裡了，以及現在的作法到底是什麼，都應該要審慎評估。此外，若在現行的版本中無法做到，即將推出的2.0版也應該檢視能不能被完善地處理。

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