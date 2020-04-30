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防疫之餘挽袖捐熱血　平鎮分局勇警排隊響應

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▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，分局長李建民（中）與市議員彭俊豪（右）也到場響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，分局長李建民（中）與市議員彭俊豪（右）也到場響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎影響，民眾出門意願降低，導致新竹捐血中心血液庫存量銳減，財團法人觀音根滿慈善基金會30日上午在平鎮區舉辦捐血活動，鄰近的平鎮警分局分局長李建民號召同仁利用公餘時間挽袖捐血，不少路人經過也被員警熱心感動紛紛挽起袖子加入捐血行列。

據財團法人觀音根滿慈善基金會創辦人林春燕女士指出，為慶祝浴佛節，基金會在30日上午9時在平鎮區上海路廣場辦理捐血，把愛心化為具體行動，因為捐血中心庫存量銳減，希望透過捐血活動募集足夠血液，以灌注枯竭的血庫。

▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，不少員警與市民也排隊響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，不少員警與市民也排隊響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局分局長李建民在公忙之餘也抽空前來響應，並號召同仁抽空捐血，希望發揮拋磚引玉精神，不少員警紛紛響應利用公餘排隊捐血，李建民表示，這段時間，同仁都忙於防疫工作，警察主要工作就是治安維護、幫助民眾，透過基金會公益捐血活動，與警察人員角色互相契合，都以民眾福祉為優先考量。

▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，員警也挽袖捐血響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮警分局30日配合捐血活動，員警也挽袖捐血響應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

基金會為號召民眾參加浴佛節捐血，還準備限量顯溫保溫瓶、平安米與抗疫酒精隨身瓶等精美紀念品，贈送給到場捐血者，希望社會大眾共襄盛舉，捐出熱血幫助需要的人。

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