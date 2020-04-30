完了！警察在門口...女通緝犯入住摩鐵遭臨檢　洗澡拖延無效乖乖開門

▲桃園市警局埔子派出所30日凌晨在轄區摩鐵臨檢時，因毒品案遭通緝高姓女子男友藉故拖延。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓女子30日凌晨與男友在桃園區某摩鐵入住，警方剛好前往臨檢，旅館人員通知入住客人配合臨檢，但高女與男友卻以身體不適、洗澡中等理由藉故拖延，員警在房門前耐心等候，高女見無法躲避只好面對，員警查出高女因毒品案被通緝中，偵訊後依毒品案解送桃檢歸案。

桃園警分局指出，30日凌晨1時40分，埔子派出所警員在轄區摩鐵、旅館進行臨檢勤務，查出41歲的高姓女子與其男友入住，員警確認高女確實入住後，在其門口等候。

▲桃園市警局埔子派出所30日凌晨在轄區摩鐵臨檢，因毒品案遭通緝高姓女子坦承面對員警被拘捕歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

高女男友接獲摩鐵人員通知員警臨檢，以2人在洗澡為由，要警方等一下再過來，員警在房外守候，半小時後高女男友才圍著浴巾開門，對於員警詢問藉故迴避，還告訴員警說他心臟不好會發抖等理由企圖拖延，員警見男子明顯拖延時間，呼叫線上警網支援，躲在房間的高女見無處可逃，只好乖乖出面接受盤查，高女經確認因毒品案遭通緝，偵訊後解送桃檢歸案。

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