挺徐國勇上訴 「殺警判無罪」　網怒：恐龍法官是鼓勵殺人嗎？

▲李承翰事發時忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

記者黃巈禾／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，法官判決30日出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。對此，內政部長徐國勇表示，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。許多網友也湧入徐果勇臉書，除了痛批「恐龍法官」，也支持徐國勇依法上訴。

徐國勇也在臉書表示，去年7月，英勇的警察同仁李承翰，在台鐵列車上協助列車長處理補票糾紛時，遭刺殉職，「至今我仍對承翰的殉職感到不捨。我對今日嘉義地方法院的無罪判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。」





▲對於兇手獲判無罪，李承翰父親悲痛到猛搖頭，認為太離譜。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於法官判決回應，多數網友氣炸，紛紛到徐國勇臉書留言，「這樣的判決，真令人失望」、「司法改革何時才能落實？」、「看到無罪真的令人憤怒」、「下架恐龍法官」、「法官沒家人嗎？真是令人髮指！」、「淘汰恐龍法官」、「警察拼命執法枉死，豬頭法官輕放，這是什麼世界？」、「絕對要在上訴！」、「無罪，是鼓勵殺人無罪嗎？」

▼對於鐵路勇警李承翰遭刺身亡，法官卻判無罪，網友痛批「恐龍法官」。（圖／翻攝徐國勇臉書）