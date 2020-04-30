殺警判無罪　反對台灣廢除死刑總召集人陳正育痛批：先改革法官

▲殺警判無罪，反對台灣廢除死刑全國總召集人陳正育痛批，民進黨要司法改革，請先從不適任法官改起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對殺警案判無罪，反對台灣廢除死刑全國總召集人陳正育痛批這無異是在鼓勵壞人都可殺警察，這項判決不但嚴重打擊警察士氣，更會讓警察在未來執法上身處極度險境，人民生命更無保障。

陳正育說，只要有心人士找一個有精神障礙的來從事不法之勾當，將來都可以判無罪，警察是維護治安的最後一道防線，如果連警察在維護治安時，都會產生危險，被殺了之後，還被法官判無罪，這會讓民心浮動，人民會感受到這社會非常的不安全。

陳正育表示，最近治安惡化，都跟我們的法官長久下來的輕判有關係，導致現在的殺人犯越來越猖狂囂張，只要自己不爽不高興，就可以隨便找個人殺了，像前陣子發生的跟太太吵架，就隨便拿刀殺死停紅綠燈的騎士一樣，還有心情不好就隨便殺計程車司機的人，這樣的隨機殺人事件在台灣社會頻傳，讓台灣的治安亮起紅燈，人心浮動，社會上人人自危，人民在逛個夜市，走在馬路上，停等紅綠燈，對自己的生命安全都會害怕。

陳正育呼籲表現很好的「蔡英文總統」，跟執政很優秀的民進黨執政團隊， 趁民氣可用，人民對司法改革的呼浪很大，應該趕快進行大幅度的對法官跟司法進行改革，把不適任的法官，通通汰換掉，以安定人心，讓國家更進步。還有有法官也要考慮受害者家屬難過心痛的心情，現在網路聲浪很大，都在罵法官。

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