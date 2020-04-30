殺警判無罪！李父痛曝「精神鑑定醫態度」…他：我是權威，要鑑定幾次都是我

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／嘉義報導

鄭男2019年7月3日在火車上持刀捅死鐵路警察李承翰，事後被依殺人等罪起訴。嘉義地院30日以「精神問題」為由，判鄭男「無罪」並可以50萬元交保、強制就醫5年。消息一出，引發社會譁然。李爸爸透露，精神鑑定的醫師很囂張，曾表示自己是權威，「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」，讓家屬聽了相當難受。

▲李承翰父母30日下午受訪。（圖／記者許宥孺攝）

25歲的李承翰2019年7月3日上台鐵自強號152次列車處理票務糾紛，孰料，卻遭鄭姓男子持刀猛刺1刀，當場臟器外露，送醫急救11個多小時仍宣告不治。對此，嘉義地院勘驗精神鑑定報告後，認為鄭男行凶時處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但須強制就醫5年。

▲李承翰忍痛制伏嫌犯卻殉職。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

針對判決結果，李承翰父母感到非常無法接受，李父更直言「至少要無期徒刑」，李母則稱，「無期徒刑關在裡面，就不會出來危害社會，不然大家現在走在路上都很怕，你看最近連續那麼多事」。

另外，李父提到為鄭男進行精神鑑定的醫師時，感到相當氣憤，直說「鑑定醫師很囂張，他好像是有得到博士學位，他說，『你如果要求再鑑定，也是我再去一次，我是權威，你們要鑑定幾次都是我在鑑定』。」讓李父忍不住表示，「講這種話聽了會好受嗎？」李母則認為該名醫師「沒站在當事人立場」。

▲殉職鐵路警察李承翰。（圖／翻攝臉書）

而負責精神鑑定的台中榮總嘉義分院身心科醫師則澄清，「我的職責是判斷他的犯行是不是受精神症狀、疾病影響，那他判刑的結果是怎麼樣，其實不是我應該要考量的，今天法官有採證我所認為他的犯行跟精神疾病有關係，所以他作了這樣的判決，但是他是不是要被判了幾年，或先進去（監獄）幾年再怎樣，這不是我能決定的。」

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