趙天麟牽線486先生贈美國6000副護目鏡　AIT：美台關係「真朋友、真進展」

▲民進黨立委趙天麟牽線486團購捐贈護目鏡給美國。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，美國確診總數日前已突破100萬例大關，民進黨立委趙天麟牽線486團購創辦人陳延昶，30日宣布將捐贈6000副護目鏡給美國前線醫療。美國在台協會（AIT）政治組長裴德禮表示，美國常用「真朋友、真進展」來描述美台關係，謝謝台灣在史無前例的危急時刻，作為美國真正的好朋友。

趙天麟30日上午召開於立法院召開「牽線486團購捐贈6000副護目鏡給美國前線醫療，用民間力量促成國會外交捐贈」記者會，宣布將捐贈6000副護目鏡給美國前線醫療，並邀請486團購發言人鄭筑霓、「486先生」陳延昶、AIT政治組長裴德禮、立法院副秘書長高明秋等人出席響應。

▲趙天麟召開「牽線486團購捐贈6000副護目鏡給美國前線醫療，用民間力量促成國會外交捐贈」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



陳延昶表示，台灣早期受到美國很多友善的幫忙與對待，大家都知道這次的疫情非常嚴峻，台灣防守得相當棒，但美國的狀況卻不是很好，讓他想到護目鏡是目前在台灣唯一能夠發揮力量的醫療器材，早在半個月前就想捐贈，也感謝趙天麟的居中牽線與協助。

裴德禮則表示，對抗新冠肺炎的疫情擴散，是世界各國面臨的挑戰，台灣由於出色的防疫準備與應變措施，現在不但可以與世界分享台灣經驗，並給予各國協助。

裴德禮指出，美國的醫療人員也正嚴重面臨醫療物資短缺的挑戰，台灣此時伸援手將大大幫助美國所有的醫護人員，美國常用「真朋友、真進展」來描述美台關係，也謝謝台灣在史無前例的危急時刻，作為美國真正的好朋友。

▲AIT政治組長裴德禮（左）、486先生陳延昶（右）。（圖／記者林敬旻攝）



高明秋說，新冠肺炎在世界各地造成很大的衝擊，第一線的醫護人員承受無比的壓力，醫療物資更顯得重要，台灣因為最早警覺，並立即採取防疫措施超前部署，國人也非常自律的配合，讓防疫成果被世界看到，同時世界各國也看到，國際社會中誰才是真正的朋友。

高明秋強調，在這樣的時刻發起捐贈物資的活動，就是「患難見真情」最好的例證，希望這些醫療物資能夠幫助到美國的所有人，台灣與美國都認同自由民主的共同價值，並珍惜所有寶貴的生命，藉此向美國表達最誠摯的祝福，也期待疫情趕快結束、迎向健康的未來。

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者林敬旻攝）



趙天麟提到，486先生一直以來就是他在網路上的偶像，也曾與總統蔡英文互動，也做了很多好事，「我一直以小粉絲的角度遠遠看他」，沒想到後來才發現486先生與他在高雄服務處的主任是小學同學，「本來是遠在天邊的偶像，現在是近在眼前的善心捐額者」。

趙天麟說，對於裴德禮提到「真朋友、真進展」的台美關係，他也有相同感受，目前不只是政府對外伸出援手，連台灣民間企業也想盡一份心力，台灣人真的很支持美國，對於美國疫情的嚴峻台灣也感同深受，這次的捐贈活動雖然數量有限，但也代表大部分台灣人對美國的祝福，希望大家可以一起度過難關。

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