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勞工、漁民都有現金紓困…獨缺農民！　陳吉仲提條件：考慮發放

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▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲強調，農民現金紓困發放前提是，疫情衝擊農業部門到一定程度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（29日）審查《農田水利法》修正草案。幾位立委提到，新冠肺炎疫情衝擊台灣各產業，紓困方案出爐，其中漁會甲類會員只要符合條件，就可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，但漁民有現金可拿，農民卻沒有。農委會主委陳吉仲表示，農民若真的受疫情影響，會考慮發放現金紓困。

農委會上週宣布，對於無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，在漁會有勞保，所得40萬以下，可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，估計符合人數近8至10萬人，約24億至30億元。民進黨立委蘇震清指出，行政院長蘇貞昌說，防疫做再好，產業無法振興也是枉然，所以防疫重要，產業振興更重要，農委會天上、海上和地上都要管，業務包山包海，面對新冠肺炎，有農政單位接到很多農民心聲，感受不到紓困。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委廖國棟認為，勞工和漁民現在都有3萬元補助可申請，但問題是有很多農民超弱勢，不需要低利貸款或相關福利，重點是生活要如何維持，農委會應將農民納入紓困方案。民進黨立委莊瑞雄說，農民跟其他行業比，收入偏低，農委會應更大力支持農民，否則各行各業都有，只獨缺農民，要求陳吉仲趕快提辦法。

國民黨立委翁重鈞指出，很多農民靜靜的最可憐，選舉時最挺政府，政府推出的政策也是農民最幫忙，必須強調這些廣大農民不要看成是沈默一群，要想辦法，在疫情中幫他們，且農、漁民都一樣辛苦，但為何不給農民？若不幫，陳吉仲擔任主委期間要推的政策都不會配合。

民進黨立委陳明文表示，65歲以上農民約62萬人、65歲以下45萬人，若都要現金紓困，要付給107萬人，建議能先照顧實質耕作者，如有投保農業職災保險者，約25萬人。陳吉仲說，站在照顧農民角度可以來思考，但目前約有50多萬農民，其中有20萬人種水稻，今年水稻一期價格會維持不錯水準，價格起來會比紓困更好。若農民真的因疫情造成影響，會考慮發放現金紓困。

對於諸多立委建議，陳吉仲接著回應，這次影響部分可思考，但各部會做的條件、金額不同，如果真的都要發放現金紓困，最好的方式是不設條件，只要具有農保資格的實質耕作者，都有在做事，別和其他部會比較，都可以讓他們領到一筆錢，但前提是疫情衝擊農業部門到一定程度。

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