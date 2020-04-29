林榮基在台開書店遭潑漆　趙天麟籲：應提升至國安層級偵辦

▲趙天麟召開「力查中共黑手，杜絕紅色滲透」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日於台北市重開「中山銅鑼灣書店」，不料卻在開幕日前的21日遭到不明人士潑漆，北檢28日裁定交保確定，不得再抗告。對此，民進黨立委趙天麟29日表示，林榮基遭潑漆不該視為一般刑事案件，應以系統性犯罪、國安事件處理，否則只會一再發生，林榮基則說，台灣政府應檢討相關法規，讓法律能夠更完善。

趙天麟29日上午召開「力查中共黑手，杜絕紅色滲透」記者會，呼籲攻擊香港來台民主人士的案件，應明確定性為國安事件辦理，並邀請林榮基、法務部調查局、內政部警政署、國安局等代表出席。

▲銅鑼灣書店店長林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）



趙天麟表示，林榮基遭潑漆案已非首例，先前包括香港眾志秘書長黃之鋒、香港歌手何韻詩等人也都在台灣遭受暴力、潑漆恐嚇，有關案件最後不是無罪就是交保，包括林榮基案也是以裁定加保的方式處理。趙天麟強調，如果只把這些案件當作一般的刑事案件處理，最後通常都不了了之，呼籲檢警調、行政機關，要視為系統性犯罪、國安事件處理。

趙天麟呼籲，檢警與情報機關應窮盡所有管道、工具去調查，不能再從一般刑事案件的角度處理，而是要從國安高度來了解案情、揪出背後金流與黑手，因為本案不只是對被害者個人的威脅，也是對台灣民主自由安全的威脅，相關單位應密切合作共享情資，確保國人與在台民主人士的安全，也證明台灣是個不容中共勢力猖獗的國家。

林榮基則表示，類似的事情並不是最近才開始發生，如果法官輕易地讓嫌犯以幾千元交保出來，「是不是等於在鼓勵他們做這些事情」。林榮基呼籲，台灣政府對人權的事情應該更用心，修改一些條例，讓它更完善，這不單單是保護香港，也是保護台灣人的安全。

▲趙天麟召開「力查中共黑手，杜絕紅色滲透」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，內政部警政署刑事警察局副局長廖訓誠表示，案發後警政署組成專案小組偵辦，三天後就拘提相關嫌犯到案，目前案子靜待台北地檢署指揮偵辦，相關偵查細節不便說明，後續會透過各種管道，偵查是否有危害國安。

調查局國家安全維護處長林世偉則說，恐嚇、傷害部分正由檢警偵辦，調查局已請外籍處站就有無中共指揮、介入進行了解，如果民眾有相關線索，也歡迎向各調查局各地的調查處檢舉，調查局會深入了解有無違反相關法規條文。

國安局第三處處長王作虞也說，本案已進入司法程序偵辦，國安局不便做出相關評論。

趙天麟呼籲，台灣政府不應將此案當作單一司法案件處理，要將所有香港人、民運人士、被中共打壓的人士，視作中共想要打壓民主活動的延伸，然後用這樣的角度來防範，才能避免類似的事件一再生發生。

其他人也看了這些...

►敦睦艦隊染疫+1 磐石艦軍人確診 新冠肺炎累積428例

►解藥無效？WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗 張上淳回應了

►海軍召回選台中一中…商圈、家長恐慌 陳時中坦言：選在學校確實不恰當

更多熱門新聞...

►韓國瑜要對醫護人員普篩 「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

►蘇貞昌：不會封城、以指揮中心為準並全國一致

►蘇貞昌：目前無計畫取消五一連假 「除非突然發生疫情大爆炸」