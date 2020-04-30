水利會改官派挨批是拔樁、開民主倒車　陳吉仲喊：10/1開始運作

▲陳吉仲保證母法通過，會等同經濟部水利署，今年10月1日開始運作。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（30日）進行《農田水利法》草案逐條審查。有立委批改制是假，只有綁樁是真。有立委認為，審查不應預設立場才會更好。農委會主委陳吉仲保證母法通過，會等同經濟部水利署，今年10月1日開始運作。

國民黨立委鄭正鈐怒批，水利會改官派是大開民主倒車，執政黨透過改制侵犯人權，眼睜睜看到農民資產和財產被掠奪，過程有很大問題，改制需要有非常好溝通，當事人和參與者需要表達意見。國民黨立委孔文吉細數，民進黨執政後，先是轉型正義，接著處理婦聯會、救國團和黨產會，現在水利會還是同一套，改制是假、綁樁是真。

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民進黨立委黃世杰認為，改制就是要改更好，希望所有委員逐條審查時，都要秉持不要預設立場原則，但很多事情要對基層農民有交代，讓他們清楚知道狀況。國民黨立委廖國棟提到，當初蓋烏山頭水庫，是農民和民眾決策，農委會要將所有資產變國有，很不道德，且非改不可的理由很弱，建議還是要有更多討論。

▲ 鄭正鈐批執政黨透過改制侵犯人權。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲說，保證母法通過，一定會等同經濟部水利署，現有17個水利會，變17個分署，透過基金運作，農田水利署組織法也會設立，10月1日開始運作。陳吉仲舉例，烏山頭水庫管理牽扯4個縣市，水資源跨區域治理，要處理時，各縣市一定都是為自己講話。

民眾黨立委邱臣遠說，希望農委會廣納意見，若此案順利通過，能有效分配水資源。民進黨立委委陳亭妃指出，改制非常需要，希望快審查，5月6日有公聽會，屆時內容將做協商參考。