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「電玩破不了關」13歲童15刀捅死7歲弟　鄰居震驚：他是好成績學生

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▲▼電腦,電玩,阿宅,線上遊戲,辦公,學習,數位教學。（圖／達志／示意圖）

▲男童因為遊戲破不了關，竟然捅死自己弟弟。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯近來發生一起駭人命案，一名13歲男童因為電玩打輸，竟然暴怒摔壞家中物品，為了防止被吵醒的7歲弟弟向媽媽告狀，一不做二不休乾脆把對方滅口，持刀狂捅15刀把對方活活刺死。媽媽返家時不敢相信眼前所看到的慘案，立即報案把自己的兒子繩之以法。

這起事件23日發生在西伯利亞中部的克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(Krasnoyarsk Krai)，2名男童與6個月大的妹妹平時與母親與對方未婚夫居住在一起。事發當天，母親帶著女兒前往祖父母家，獨留13歲兒亞歷山大(Alexander)與7歲弟弟在家中睡覺，沒想到返家後卻目睹手足血案。

亞歷山大醒來後玩起手遊，然而卻因為破不了關大發脾氣，便失控砸爛自己手機與家中家具，7歲弟弟被吵醒後害怕地躲在廚房偷看，結果他為了阻止對方向媽媽告狀，竟然持刀狂砍15刀奪命。

亞歷山大應訊時對於犯行坦承不諱，因為打輸遊戲怕朋友會再也不和他說話，才會情緒失控亂砸東西，後來又怕弟弟告狀才會痛下毒手。據了解，這名男童平時是一名功課很好的好學生，所以消息傳出後令社區民眾都十分震驚，當局目前已對他提供心理協助，以刑事案件方向進行偵辦。

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電玩手遊殺人俄羅斯Krasnoyarsk Krai

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