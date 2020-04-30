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疑男友變心！同志老闆餵毒槍殺他　獲輕判14年還說冤枉

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▲▼遭控毒殺男友的陳萬庭，更二審改判14年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲遭控毒殺男友的陳萬庭，獲輕判14年竟還說自己是冤枉的。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

富芮源公司負責人陳萬庭，不滿劉姓同志男友提分手，2016年間約出到摩鐵，先以毒品迷昏劉男，再持槍朝太陽穴射擊，殺害劉男。一二審均將陳男重判有期徒刑18年，更一審改判17年。案經高等法院更二審審理，高院認定他的犯行較為輕微，再加上檢方未上訴，因此改輕判14年。可上訴。但即便法院多次認定他殺人，陳男還押時，還是大聲喊冤，說死者是自殺。

本案死者劉姓男子與女友交往多年，2人多次分合。2014年間劉男進入陳萬庭公司工作，2人竟發展成同志情侶，還在新莊租屋同居。後來劉男又與女友復合，女友探視劉男時，目擊2男竟一起洗澡，且裸睡的劉男身旁還有用過的保險套與潤滑液，女友暴怒，要求男友分手「搬出來」。

劉男因此向陳萬庭提出分手，陳男不滿，2016年2月晚間，2人又相約投宿新北市中和區某汽車旅館，陳男先在飲料中加入安非他命、愷他命等多種毒品，等劉男昏迷後，再持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，一槍斃命。陳男行兇後先打電話到櫃檯要求叫救護車，並將毒品、子彈藏匿後離開。警消獲報到場，發現子彈從劉男頭部左側射入，房內還有情趣用品，循線逮捕陳男。陳男遭提起公訴。

一二審均認定陳男餵毒後槍殺死者，均依殺人、槍砲等罪將陳男判刑18年，併科罰金6萬元，褫奪公權8年；另外吸毒部分判刑5月，得易科罰金。更一審也認定陳男殺人，改判17年。案經撤銷發回後，更二審於30日宣判，合議庭仍認定他犯下殺人等罪，但毒品部分改認定為刑度較輕的「轉讓禁藥罪」，另外再加上檢方未上訴，合議庭依照「不利益變更禁止原則」不能宣告更重的刑度，所以改輕判14年、褫奪公權6年。可上訴。

即便經過法院4次合議庭、12位法官調查審理後，都認定陳男殺人，但他被還押時，還是大聲喊冤。記者詢問他對判決的意見，陳男回說：「我是冤枉的，我還會上訴的。謝謝。」記者再問他有無向死者家屬道歉，陳男秒回：「沒有，他是自殺的。」隨即坐上囚車。

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