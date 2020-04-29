狠男砍殺牙醫！「精神鑑定大逆轉」二審仍逃死　死者家屬崩潰：又是可教化

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名賴姓男子2018年持刀殺死王姓牙醫，並且造成2名護理師重傷送醫，儘管榮總最新的精神鑑結果「大逆轉」，他在殺人時沒有受精神疾病影響，不過台中高分院仍不採信，維持一審無期徒刑判決，消息讓受害者家屬根本無法接受，痛罵台灣已經成為殺人者的免死天堂。

患有思覺失調症的賴男2018年5日持刀衝進妹妹上班的牙醫診所找人，找不到妹妹的他憤而對櫃檯2名護理人員猛砍，王姓牙醫試圖制止卻反遭砍頸殺害，這一起事件最終造成1死2傷悲劇。一審法官判賴男無期徒刑逃死，經上訴二審後結果仍讓家屬失望。

▲賴男到診所找妹妹要錢，找不到人竟持刀殺害醫生，傷害現場2名護理師。（圖／記者李忠憲攝）

案件在二審的審理期間，台中榮總精神鑑定結果大翻盤，鑑定顯示賴男犯案時精神穩定，未受精神疾病影響。其中一名受害倖存者翁姓護理師，她寫信給法官重判「要殺害我們的人」，但二審的法官審理後仍認定，賴男犯案時已經心神喪失，維持一審無期徒刑判決。

牙醫師遺孀鄒女士表示，榮總的鑑定報告寫得很清楚，賴男沒有受精神疾病影響，「這麼有權威醫院的鑑定都不能夠被採信，用萬般可以教化的理由，幫加害人逃避死刑」、「台灣已經成為精神疾病患者、有心人士假借精神疾病之名，傷害人民的免死天堂。」

▲台中高分院仍維持一審無期徒刑，消息讓受害者家屬無法接受。（圖／記者白珈陽翻攝）

至於賴男父親在媒體前下跪道歉，二審時在法官面前二度下跪，還說願意把唯一的房子賣掉賠給家屬。鄒女士表示，賴男沒有悔意、沒有道歉，賴男父親下跪根本是作秀，「我先生靈堂前，我都沒讓他跪了，他卻在媒體前面跪，又在法官面前跪我，你覺得這不是作秀嗎。」

受害者家屬（包含鄒女士）表示，賴男父親雖然強調會負責，但其明明名下有8筆房產，卻只願意將其中一間價值500萬（貸款還欠200萬）的房產過戶賠償，與當初求償的3000萬相差頗大，也感受不到歉意與尊重，如今二審仍維持無期徒刑，讓他們根本無法接受。

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