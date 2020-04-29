一畢業就投身抗疫！　「無法挽救生命好沉重」23歲消防員焦慮身亡

▲紐約市近來接連傳出醫護與急救人員輕生的不幸消息。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美肆虐，對於每天在前線救人的醫護與急救人員也帶來巨大壓力，紐約市近來便傳出，一名23歲新進消防人員輕生的消息，據了解，他生前曾向朋友透露，每天得看到這麼多人死去，自己卻無能為力，讓他的心情大受影響。

當地媒體報導，23歲男子蒙德羅(John Mondello)24日下午6時48分，遺體在阿斯托利亞(Astoria)河沿岸被一名路人發現，死於槍傷的他，所使用的槍是登記在警局工作的父親名下。據了解，今年2月才從學校畢業的他，因為疫情的關係立即就投身救人工作，沒想到就職不到3個月便傳出不幸事件。

同事表示，其實從事這個工作的每個人都感到壓力很大且不知所措，尤其蒙德羅一畢業就立即投身疫區，更是不知道要怎麼調適心情，當時他只能安慰對方，「一切都會好轉的」。另一名好友哈維爾(Al Javier)則表示，「他告訴我他每天必須承受大量死亡所帶來的焦慮，因為當他無法挽救生命時，會覺得是一件很沉重的事情。」

蒙德羅逝世的消息傳出後，沒想到才隔幾天，當地26日又傳出49歲急診室女醫生布雷恩(Lorna Breen)的輕生消息，她的父親透露，曾經確診新冠肺炎的她康復後又立即回到工作岡位，「她很努力想做好自己的工作，然而這份工作最後卻殺死了她」。

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▼相關單位近來也呼籲大家要多關心在前線抗疫人員的心情。（圖／達志影像／美聯社）

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