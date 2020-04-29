倖存西班牙流感！101歲婦又戰勝癌症和新冠病毒　女兒狂讚：我媽有超人DNA

▲療養院開心分享好消息。（圖／翻攝自臉書／North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎持續肆虐，紐約一名101歲老婦人經歷過西班牙流感與癌症都倖存了下來，如今傳出確診新冠肺炎的她也成功戰勝病毒，在數周的隔離後病毒檢驗結果轉為陰性，堅韌的生命力連自己女兒也大讚，「我媽不是普通人，她擁有超人DNA」。

義大利裔女子弗里德曼(Angelina Friedman)，1918年出生在隨家人前來美國的移民船上，當時正好是奪走全球5千多萬人性命的西班牙流感大流行，雖然母親不幸死於船上，但她在2名姊妹的照顧下平安長大，嫁為人妻多年後，又與丈夫哈羅德(Harold Friedman)一同罹患癌症，對方最後不幸去世，她卻倖存了下來。

目前居住在紐約州莫黑根湖(Mohegan Lake)療養院的弗里德曼，上月21日前往醫院接受其他醫療治療時，意外發現自己罹患了新冠肺炎，住院一周後又被送回療養院繼續隔離。女兒梅蘿拉(Merola)表示，母親雖然一直在發燒，但並沒有呼吸道相關症狀。

雖然已經是101歲高齡，弗里德曼再度展現驚人的生命韌性，20日傳出病毒檢測結果為陰性，療養院25日也正式對外分享這個喜訊，「我們的101歲居民弗里德曼擊敗了新冠肺炎，目前狀態非常好」。由於當局禁足令的關係，使得梅蘿拉無法親自探望母親，聽聞這個好消息她開心表示，「我媽媽是一個倖存者，她在流產、內出血和癌症都活了下來，『繼續前進吧，媽，你要比我們所有人都長壽』。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

