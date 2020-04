俄軍北極「1萬公尺」高空跳傘　挑戰世界首例紀念德蘇戰爭75周年

▲俄羅斯空降部隊。(圖/翻攝自Twitter/@mod_russia)

記者楊庭蒝/綜合報導

俄羅斯空降軍(VDV)日前完成一項世界首例的創舉,空降部隊搭乘伊爾-76大型運輸機,前往北極上方1萬公尺的高空上一躍而下,期間還對各種空降設備進行測試,包含在極端氣候條件下的空降系統、供氧設備、導航以及特種設備等。一名退役的上校指稱,此行不但證明了俄國空降兵的作戰能力外,也證明在空降的設備和相關技術上已經非常完善。

俄羅斯空降軍是俄羅斯聯邦軍隊中一個和陸海空三軍並列的獨立軍種,執行空降作戰,直接受空降軍司令官指揮,由數個空降師、旅組成,是俄羅斯聯邦軍隊的重要戰略組成部分,近年加強在極地極端氣候的作戰能力,計劃完善北極地區防空系統,以提高對北極水域上空的監控能力。

根據《俄通社》報導,俄羅斯國防部副部長耶夫古洛夫表示,這次的行動是為了紀念蘇德戰爭勝利75周年及空降兵部隊成立90周年,空降部隊在26日前往臥於北冰洋的法蘭士約瑟夫地群島(Franz Josef Islands)進行演訓,完成世上首次北極萬公尺高空跳傘。

據悉,一般標準的降落傘適用於8000公尺高空,這次俄國空降軍是使用新一代的降落傘,有效應對在1萬空尺的高空上所需的供氧設備,此外,士兵在極地會遇到氣溫與迷航的情形,讓跳傘的難度大為增加,是一個相當嚴峻的考驗。

