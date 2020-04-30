收百萬債務侵吞20萬...21歲男被押到迪化街教訓　慘遭亂棒打死

記者邱中岳／台北報導

北市傳出1名男子遭人騙到大同區一處民宅，遭8名惡煞持棍棒痛毆，造成身上多處瘀青，警方獲悉緊急將人送醫仍回天乏術，警方通知死者家屬到場，母親一度在派出所外哭癱在地，警方最後在新北市石門逮捕涉案的7名嫌犯。

警方調查，21歲的張姓男子，28日晚上被周姓男子「約出」到迪化街二段的一處民宅，但張卻發現屋內22歲的李姓男子等8人分持棍棒，原本想落跑卻遭眾人押進屋內，李等人還要張母先匯10萬元，但其中5人還持棍棒狂毆張男，造成張男身上多處瘀青。

▲張姓男子收取百萬債務，疑似侵吞20萬慘被約出亂棒打死。（圖／記者邱中岳翻攝）

直至29日凌晨，一夥人發現事態嚴重，緊急打119報案，並聲稱「現場有人受重傷」需要急救，警消獲悉後到場將男子送醫，但經過搶救後仍宣告不治，一群人還趁救護車到場之際，將涉案棍棒丟棄在附近巷弄。

警方調閱監視器後發現，除了現場1名男子住在裡面，另還有8人涉案， 在29日上午11時許，鎖定嫌犯與其他友人分開2車在石門一帶出沒。

▲警方事後將涉嫌毆打的5嫌以及另外2名在場的人一併移送地檢署偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

正巧警方才剛鎖定其中1台銀色轎車時，就發現其失控打滑翻覆造成車上4男2女送醫，另外一台黑色轎車前往關心時，警方發現李姓男子也在場，順利上前逮人，訊後依殺人、妨害自由以及恐嚇罪嫌送辦。

據悉，李嫌原本向警方供稱，因張積欠父親債務20萬元，所以才會找人將張約出並失手將人打死，但警方卻打臉，李父在2004年過世，當時張才5歲，怎麼可能積欠20萬元。

▲李男等人持棍棒痛毆張男，力道之大連球棒都被打彎，還趁救護車來時將棍棒丟棄後巷。（圖／記者邱中岳翻攝）

李嫌得知無法辯駁便供稱，因叫張姓死者與另名男子收取1百萬債務，但卻懷疑張侵吞20萬元，另名男子則將剩餘的80萬吃走，所以才將張約出質問，最後失手將人打死。

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