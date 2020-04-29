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屁孩不戴口罩就出門...被警察和「染疫病患」關一起　嚇到崩潰跳車！

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屁孩不戴口罩就出門...被警察和「確診病患」關一起　嚇到崩潰跳車！（圖／翻攝自Facebook／Namma Tirupur Memes）

▲男子被車上假扮的病患嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／Namma Tirupur Memes

記者李振慧／綜合報導

印度為了防止新冠肺炎疫情宣布封城，然而嚴格取締下仍有許多年輕人違規上街，泰米爾納德邦(Tamil Nadu)警方為了讓他們學到教訓，竟然把人和「染疫病患」關在一起，只見沒戴口罩的他們全都嚇得快半死，最後才發現原來病患是找人假扮的，另類懲治方法獲得網友大讚。

泰米爾納德邦警察創意逮捕違規居民的影片近來在網路上瘋傳，影片中可看到，警察逮捕了違規的幾名騎車男子，因為他們居然沒戴口罩就上街，而被詢問為何沒戴口罩時還試圖想為自己開脫，便被帶上一輛救護車，裡面居然躺著一名疑似染病的患者。

男子一看到病患立即嚇到腿軟，整個人賴在地上死都不肯進去，但最後還是被警察強硬拖上車，其他男子也是一樣的情況。眾人上車後紛紛四散在各個角落，都十分害怕可能會被病患傳染，甚至還有人嚇得想要從窗戶跳車。

影片最後警方出現呼籲民眾戴口罩出門的重要性，因為你不知道身邊是否會遇到有病毒的人，23日上傳至今獲得247萬人次觀看，5.1萬網友大讚「超有創意」、「感謝警察，給了那些人很好的教訓」、「這影片不只好笑，還讓大家了解到戴口罩的重要」。

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