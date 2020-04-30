梨山賓館佛心老闆！　「不減薪不放無薪假」還發員工旅遊補助

▲梨山賓館因應肺炎疫情影響，停辦員工旅遊，但加發旅遊補助金。（圖／梨山賓館提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情重創旅遊觀光，許多企業減薪、放無薪假甚至收攤！台中梨山賓館本月雖營收少5成，卻反其道未減薪，還核定發放給每位員工旅遊補助款。梨賓副總林閔政30日發文說，這時間點其實不發也沒關係，也沒有人有意見。他也形容老闆是「佛心企業家」，或許這才是真正經營企業、經營人的生意吧！

曾為媒體人，目前是梨山賓館副總經理的林閔政，今天在臉書放上賓館的公告，內容提到公司今年度因新冠肺炎疫情影響，年度員工旅遊暫停1次，營收雖從今年3月就大減近5成，未來持續低迷，但為慰勉全體員工辛勞，感謝員工共體時艱，在公司獲利共享精神下，決定酌發每人1000元旅遊補助款。

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▲▼梨山賓館受到疫情影響，營收已大減近5成。（圖／梨山賓館提供）

林閔政表示，2020年4月是他投入旅館業以來，見到最低的住房率，只有1成6。營收和去年比，3月少4成，4月少5成，這應該是谷底了。而 5、6月甚至7月，暑假訂房也才只有1成多。

他說，谷底不可怕，看不到未來的陽光才恐怖。員工擔心，老闆也不好過，所以「需不需要裁員、要不要減薪」，在這段時間已被問了好幾次。但賓館老闆卻沒有這麼做，請總經理去了解銀行資金可維持多久，可以撐就不要裁員減薪！這句話讓他印象深刻。

▲▼梨山目前正值蘋果花開，歡迎民眾上山賞花踏青。（圖／梨山賓館提供）

林閔政說，政府補助資金還沒確定前，他大概就知道賓館不會裁員、減薪、放無薪假，除非3、4個月後情勢依然嚴峻。政府補助資金明確後，總經理突然說今年員工旅遊不宜成行，不然花個補助金，給員工一個鼓勵，1人1000元。

他也說，做為服務業，我們容易說要創造感動，卻不容易做到。危急時刻更看得出一個經營者的理念與使命感，原來我們常在說的感動，老闆是放在心中的。以前常用來做文宣的口號 「在梨山，遇見感動」在感動的路上，我們還在努力拚博中。

他也歡迎大家到梨山旅行並說，梨山蘋果花盛開中，感謝交通部長林佳龍的觀光紓困補助方案。梨山賓館等你上山賞花。包括福壽山農場、武陵農場、千櫻園、楓之谷、希立克步道、櫻緣丘、山那邊夢想書房，都等你走進深入，發現梨山之美。

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