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北韓官員也困惑！猜金正恩「心臟關節出問題」…醫師釀失誤

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▲▼金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

▲金正恩神隱多日，Daily NK報導，北韓官員也不清楚詳細情況。圖為金正恩主持五中全會第3天議程。（圖／朝中社）

記者吳美依／編譯

北韓領導人金正日神隱多日，命危、死亡傳言不斷。脫北者經營的媒體Daily NK報導，平壤高官們也不清楚實際情況，但他們大多認為金正恩沒有去世，而是因為心臟、關節相關疾病，健康亮起紅燈，並開始質疑醫師是否失誤，此外，也對於金與正成為接班人的說法嗤之以鼻。

位在平壤的消息人士28日向Daily NK透露，北韓政府、黨內官員以及錢主（donju，北韓富裕的企業家階層）都知道金正恩的消失傳言，雖然感到奇怪，但大多人不認為領導人去世，而是因為心臟或關節相關疾病在某處接受治療，否則應該會在2、3天之內收到通知。

平壤官員避免公開談論領導人健康問題，但把焦點放在醫師可能的「失誤」。消息人士說，「官員們真的不太了解金正恩的健康狀況。但有些幹部的親友正在質疑，（如果金正恩的健康狀況如此糟糕），他的醫師為何沒有好好照顧他。」

消息人士也提到，大多數官員希望，國家是由一名地位相當、支持「知識與美德」的人來領導，上述條件已經排除了金氏家族中的「女人」或「傻瓜」；金與正不被視為金正恩「真正」的繼任者，基本上沒有機會掌權，否則將會是對於「人民」的「污辱」。Daily NK指出，此話意指北韓人民不會接受金與正掌權。

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