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補助車資到手了！防疫小黃運將樂歪比讚　桃機補助款已發放逾4千萬

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▲▼ 防疫計程車隊成員依序請領車資補助款項，過程順利。（圖／桃機提供）

▲領到車資補助款項的車隊成員相當開心。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場防疫計程車司機冒著風險，配合政府防疫政策提供服務，不過，有立委質疑，政府承諾的補貼慢慢來，跑完車可能要等30天才領得到錢。對此，桃園機場公司表示，已加速發放作業，截至今日已發放補助款4,272萬元，其中計程車補助款已將近全數發放完成。

▲▼ 防疫計程車隊成員依序請領車資補助款項，過程順利。（圖／桃機提供）

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▲防疫計程車隊成員依序請領車資補助款項，過程順利。（圖／桃機提供）

為配合旅客入境之防疫運輸需求，桃機公司奉交通部指示成立防疫車隊，自3月4日開始迄4月29日止，防疫車隊（含計程車、租賃車及巴士）共協助載運35,596名居家檢疫旅客前往指定地點，出勤高達31,401趟次，有效協助阻絕可能之疫情擴散，桃機感謝防疫車隊每位駕駛們為國門邊境防疫付出的辛勞及貢獻。

依據統計，自車隊成立以來至4月30日，桃機已發放防疫駕駛車資補助款共計新台幣4,272萬元，其中計程車補助款已將近全數發放完成，巴士補助款發放比例則已超過7成，租賃車也已發放超過6成5，剩餘未發放部分只待駕駛及業者儘速整理並提供相關載運完成單據（旅客乘車單及收據），桃機即可完成作業核實撥付。

▲▼ 防疫計程車隊成員依序請領車資補助款項，過程順利。（圖／桃機提供）

▲桃機感謝防疫車隊英雄們為國門邊境防疫付出的辛勞及貢獻，加速車資補助發放作業。（圖／桃機提供）

防疫車隊駕駛雖於搭載旅客時已先行收取乘客車資，惟為執行防疫作業，車隊回程不可載運其他乘客，機場公司另有提供防疫車隊補助，而補貼經費依會計作業需憑相關乘車單據才可核發。

為加速撥款效率，桃機除於日前先行墊付2,200萬元發放，也持續滾動精進簡化作業流程，加派人力採取單一窗口協助駕駛申請補助款領取，自27日起更以日清日結方式配合排班計程車自律委員會作業，協助計程車駕駛們可以最快速度領取到應有的車資補貼。

鑒於桃園機場排班計程車成員將於5月1日換屆，桃機也提醒，未能續留任之駕駛儘速配合自律委員會辦理補助款領取事宜，若有相關疑問，也可於每日9時至24時洽機場公司服務窗口詢問，電話:03-398-5558。

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