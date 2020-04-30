化身糕餅師傅　母親節將至！盧秀燕籲優先購買身障產品

▲台中市長盧秀燕於30日化身糕餅師傅，親自上陣製作蛋糕，為台中26個身障機構產品掛保證 。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情嚴峻，社福機構也因此募款困難，台中市長盧秀燕於30日化身糕餅師傅，親自上陣製作蛋糕，為台中26個身障機構產品掛保證。盧秀燕表示，公部門已優先採購身障福利機構所生產的各式產品，適逢母親節將至，呼籲民間單位響應採購，協助弱勢度過難關。

盧秀燕30日到台中市身心障礙者福利關懷協會，親自戴上廚師帽及圍裙，為蛋糕裝飾精美的檸檬霜，行銷身障機構產品。她說，她是六都唯一的女性市長，疫情衝擊下，許多弱勢團體面臨募款難關，營運充滿挑戰，但身障團體所製作的產品，不僅真材實料、品質高，環境也相當乾淨衛生，母親節快到了，歡迎大家踴躍訂購蛋糕，向媽媽表示愛意，支持台中社福團體。

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▲▼盧秀燕親自戴上廚師帽及圍裙，為蛋糕裝飾精美的檸檬霜，行銷身障機構產品。

台中市身障者福利關懷協會理事長趙子妍指出，今年疫情衝擊烘焙坊業績，母親節蛋糕預計銷售1000顆，目前僅售出四分之一，趁這次母親節檔期，向大家積極宣傳，歡迎踴躍訂購。

社會局長彭懷真表示，受疫情影響，許多社福團體暫緩大型募款活動，各式產品因曝光率降低影響訂單，鼓勵民眾將心意化為行動踴躍採購；另外，市府配合中央於20日起發放弱勢生活津貼，若因居家隔離或檢疫、染疫死亡，或因疫情導致工作不穩、失業，陷入家庭經濟困境，也可至區公所申請中央急難紓困專案或急難救助，最高補助3萬元。

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