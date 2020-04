她自願試驗「第一批注射新冠疫苗」！網瘋傳死訊…英國衛生部回應了

▲英國微生物學家格蘭納托(Elisa Granato)自願參加試驗,注射新冠肺炎疫苗,卻被誤傳死亡。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

英國牛津大學研發出新冠病毒的疫苗,已經進入人體試驗階段,研究召集至少800人參加試驗。微生物學家格蘭納托(Elisa Granato)是第一批自願受試者之一,她24日注射疫苗,此後卻被網路與社群媒體瘋傳死訊,無奈在推特發文澄清。此事也驚動英國衛生部親上火線闢謠,解釋謠言「完全不屬實」。

....and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa