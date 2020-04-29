協助失業者職訓找工作　南投開辦網路社群行銷經營班

▲為協助失業者職訓找工作，南投縣府開辦網路社群行銷經營班。（圖／南投縣技職教育協會提供）

記者張弘昌／南投報導

為協助失業民眾習得一技之長，及早投入勞動市場進而順利就業，南投縣政府委託社團法人南投縣技職教育協會，承辦失業者職業訓練「網路社群行銷經營班」。報名電話：049-2903412陳小姐，或到「台灣就業通」網站查詢。



南投縣政府社會及勞動處表示，網路社群行銷經營班訓練課程，包括：在地特色優勢與觀光客喜好分析、社群行銷及大數據趨勢概論、商業模型建立與商業企劃、行銷企劃必備商務應用整合、資訊設計與平面廣告製作。

課程也替求職參加職訓民眾，規劃數位影音廣告文案投放與績效操作、熱門影音剪輯與拍攝技法、手機APP行銷工具實務操作、社群平台雲端商業化應用、商品進銷存管理系統實務操作、社群媒體與電商行銷整合操作實務、數位影音文創專案製作、直播實務操作與專案創作、就業市場趨勢分析及求職技巧等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。



網路社群行銷經營班即日起受理報名到5月11日截止，訓練期間：5月25日到7月24日止。參訓對象為15歲以上之失業民眾，或特定對象失業者（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力、15歲以上未滿18歲未就學未就業少年等，除了免費參訓，符合特定資格者，政府並發給生活津貼。訓練地點：南投縣埔里鎮隆生路99號。

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