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埔里酒廠展售中心整修　臨時攤位「日租3000元」挨批：搶錢哦

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▲南投縣埔里酒廠產品展售中心，6月起將封閉整修。（圖／日管處提供）

▲南投縣埔里酒廠產品展售中心，6月起將封閉整修。（圖／日管處提供）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里酒廠展售中心6月暫封閉，整修7個月期間，酒廠規劃8個臨時「日租攤位」，每天租金3000元。攤商抱怨連租1個月下來，租金9萬多元「貴森森」、「搶錢哦」，希望能調降為合理價位。經立法委員馬文君協調，台酒同意將重新檢討臨時攤位的租金，未來也會有固定比例照顧在地農特產業。

台酒公司針對全國觀光酒廠展開「風華再現」計畫，其中南投埔里酒廠將斥資1億多元進行再造，原有展售中心今年6月起暫時封閉整修，預計年底完工，工期約7個月。

請繼續往下閱讀...

配合整修工程埔里酒廠，依契約提前與22家承租攤商解約，營業至5月底，並暫規劃8個日租3000元的臨時攤位。新冠肺炎疫情衝擊觀光業，酒廠規劃日租型攤位，主要是考量攤商可選擇週休假日，遊客較多時再預先申租營業，但攤商卻認為日租攤位租金太高，這個構想完全與現實脫節。

1天3000元的日租型攤位，攤位以歐式帳棚臨時搭設，若要連續租1個月，租金高達9萬元，簡直是天價，連同員工薪資開銷，對攤商是很大的負擔。若不接連著租攤位，要聘請只有假日才上班員工，恐怕也不好找人。

立法委員馬文君接獲埔里農會等在地農特產攤商陳情，28日邀台酒公司、埔里酒廠與攤商協調。馬文君表示，疫情衝擊各行各業，政府陸續提供紓困金援，1個臨時攤位日租3000元不合理，要比照南投茶博會攤位每日租金500元。

未來埔里酒廠展售中心整修完工後，將有40多個攤位採OT方式營運，馬文君及埔里農會也在協調會中要求，酒廠在招標契約中，要明確規範固定比例照顧在地產業。

台酒副總廖志堅表示，會重新檢討日租型臨時攤位租金，但降幅需進一步研議，未來展售中心攤位招租，也會保留固定比例，做地方產業行銷。

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