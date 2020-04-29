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籌措憨妻醫藥費…南投79歲視弱男編藤椅賣錢：這是我最後能為她做的事

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▲南投79歲藤椅老師傅為愛妻義賣藤椅籌醫藥費。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

▲南投79歲藤椅老師傅為愛妻義賣藤椅籌醫藥費，不到1天全數賣出。（圖／彰化縣議員張雪如提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣中低受入戶(79歲)張老先生，編作藤椅維生，近日醫院對妻子發出病危通知，擔憂無法負擔喪葬費，衡山基金會前往了解後，彰化廣寧樂善團決定同意接受張老先生個案，張老不願意接受募款，只希望能幫忙將屋內的14張手做藤椅義賣，不到1天全數賣出，張老高興的說，「這是我最後能為她做的事」。

▲南投79歲藤椅老師傅為愛妻義賣藤椅籌醫藥費。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

請繼續往下閱讀...

▲南投79歲藤椅老師傅騎三輪車沿路叫賣。

近日媒體報導張老的故事，感動了無數人，昨天(28日)張老的小女兒，還打電話給張雪如說聲「謝謝」，因為報導讓爸爸瞬間成為大家關心的人物，也謝謝所有愛心！家裡雖然不寬裕、但是還過的去，並且說社會上還有更多需要幫助的人請把大家的愛留給更需要的人。

▲廣寧樂善團將張老先生的藤椅載回義賣。（圖／翻攝自張雪如臉書）

▲張老先生的小女兒感謝各界協助。（圖／翻攝自張雪如臉書）

張老教導子女們知恩惜福的心，讓彰化縣議員張雪如相當的感動，她眼眶泛紅的說「這就是真愛」，在張老的身上，看到了對重病老妻子的堅持，以及對生命的韌性，尤其當天到南投時看到張老因為每天忙著編織藤椅，患眼疾已經好多年，要簽委託書時，竟無法看到簽名位置，才發現他原來是強忍眼疾製作籐椅，不管多苦為了生活及妻子的醫藥費而努力堅持。

▲廣寧樂善團將張老先生的藤椅載回義賣。（圖／翻攝自張雪如臉書）

▲廣寧樂善團義賣張老先生的藤椅。（圖／翻攝自張雪如臉書）

據了解，張老從13歲就開始學習編藤，也曾經開藤具店，認識了小4歲患有中重度智障的妻子後便墜入愛河，育有3女1男，早年生意還不錯，近年來生意逐漸下滑，鮮少人光顧，但他仍舊咬緊牙根，不顧視力眼茫，每天騎著三輪車載著藤椅出門叫賣，希望能攢得微薄收入。

▲南投79歲藤椅老師傅為愛妻義賣藤椅籌醫藥費。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

▲廣寧樂善團將張老先生的藤椅載回義賣。（圖／張雪如提供）

但一天接著一天過去，新冠肺炎疫情又逐日延燒，導致張老無法為重病的妻子籌到醫藥費，衡山基金會得知後，由彰化廣寧樂善團前往探視後，決定要為張老的妻子籌醫藥費，但老先生說甚麼也不肯，只希望能幫忙將藤椅義賣，有這些善款就足夠了。

▲要買藤椅的民眾還登記滿滿一頁。（圖／記者唐詠絮攝）

▲要買藤椅的民眾還登記滿滿一頁。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化廣寧樂善團將張老需要救助的資料及圖片po上網後，民眾爭相登記購買，不到1天便已經全數賣出，甚至有民眾出資1萬元買1張椅子，張老先生得知後，感謝有慈善團體協助，鬆了一口氣高興的說，「這是我最後能為她做的事」。
張雪如也說，現在就希望張老的妻子能趕緊恢復健康，一家人再和和樂樂的生活再一起。

▲南投79歲藤椅老師傅為愛妻義賣藤椅籌醫藥費。（圖／彰化縣議員張雪如提供）

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