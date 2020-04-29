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農路與邊溝落差太大　人車通行危險！南投縣府發包施工改善

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▲▼南投市八卦路686巷一帶屬陡坡，路面和路旁排水溝，高低差最大超過50公分，里民常因視線不良，開車或騎機車衝出路外。縣長會勘後要求儘快施工改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投市八卦路686巷一帶屬陡坡，路面和路旁排水溝，高低差最大超過50公分，里民常因視線不良，開車或騎機車衝出路外。縣長會勘後要求儘快施工改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市福山、漳和、內興、內新里的3條巷道及農路，或因路面與邊溝落差太大，人車通行危險，或因路面龜裂坑洞破損及路基淘空下陷，亟待整修重鋪；縣長林明溱29日兼程實勘後，同意動支共約340萬元經費，責由工務處儘速發包改善。

南投縣長林明溱在縣議員張嘉哲、曾振炎、縣議員余秀英助理張晶榮、市民代表王勝華、陳志斌、福山里長許惠菁、漳和里長張幸生、內興里長曾丁萬、內新里長劉坤印及眾多里民陪同下先後會勘八卦路686巷、文化路559巷及中興新村五百戶後山楓仔坑農路。

▲▼南投市八卦路686巷一帶屬陡坡，路面和路旁排水溝，高低差最大超過50公分，里民常因視線不良，開車或騎機車衝出路外。縣長會勘後要求儘快施工改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

八卦路686巷與八卦路銜接路段因屬陡坡，但路面和路旁排水溝，高差最大超過50公分，里民常因視線不良開車或騎機車衝出路外，誤陷排溝險象環生。林縣長指出，將動支約50萬元，改善這處排溝與路面的高差問題，並刨除重鋪686巷內長約60公尺的破損路面，工務處很快就會發包施工。

林縣長會勘文化路559巷後也表示，自從工業路打通後，直通易經大學的559巷車流量大增，但仍有長約550公尺的路面坑坑洞洞崎嶇難行，確有必要重新封層改善，縣府將動支約32萬元施工，其中張嘉哲議員也提供15萬元配合款支持。

屬內興及內新里範圍的中興新村五百戶後山楓仔坑農路，有不少路段基礎淘空，路面嚴重龜裂的狀況，林縣長會勘後敲定動支約160萬元，改善長約長500公尺寬4公尺的老舊路面。林縣長說，這條農路是許多農友外運農產所賴，縣府當然要設法維修養護，確保通行安全。

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