茶香、螢光伴舞靜享山林野趣！南投鹿谷小半天推「賞螢茶席」

▲南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區，結合山林賞螢、生態解說，推出「賞螢茶席」團體預約行程。（圖／小半天休閒農業區提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區，山林田野間，以及延伸到長源圳生態步道一帶，現進入賞螢季節。螢火蟲大爆發，有如星光點點飛舞山林、美不勝收。小半天休閒農業區結合地方茶產業，推出「螢火蟲茶席」。戶外伴星月茶席，淺嘗甘甜香醇茗茶時，螢火蟲聞茶香，也跟著翩翩飛舞而來，賞螢情境浪漫到爆表。

南投鹿谷鄉是南投縣重要茶葉產區，8成以上鄉民種茶，過去茶農用藥不當，導致螢火蟲數量銳減，近年在公所、社區、地方團體攜手同心努力，以無毒生態農法，減少農藥噴灑，目前復育成果豐碩，螢火蟲種類達30種以上，約占全台60多種螢火蟲品種一半，螢火蟲數量穩定成長。

鹿谷小半天休閒農業區，由鹿谷鄉竹林、竹豐及和雅3村組成。農業區發展協會總幹事林建興表示，新冠肺炎疫情，重創各行各業經濟發展，休閒農業區也不例外，希望夜間賞螢活動，能帶來生態觀光發展。

現疫情連3天0確診，大家也不氣餒，趁賞螢季節推出「螢火蟲茶席」活動，除賞螢、泡茶品茗，也會帶領遊客到長源圳生態步道等景點，夜間賞螢及生態導覽解說，滿足遊客深度知性之旅。

螢火蟲茶席在戶外辦理，但仍會遵守社交安全距離等防疫規定，且只受理團體預約賞螢，人數至少要6人以上，有意者可向小半天休閒農業區發展協會洽詢，服務專線049-2677213。

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