南投市牛運崛、和興坑兩大排　整修調整工法做的更長、更好

▲▼南投市牛運堀、和興坑2條大排幹線，砌石護岸年久失修，攸關排洪安全。縣長林明溱率工務處等單位會勘改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投市漳和、漳興兩里的牛運堀、和興坑2條大排幹線，砌石護岸年久失修，由於攸關排洪安全，縣長林明溱十分重視。29日率工程技術人員實地會勘，特別指示調整工法，保留砌石、加厚擋土牆、加固基礎，既達到更新改善目標，還能在原預算內增加整修長度，讓改善工程更加可長可久。



縣長林明溱率工務處長陳錫梧、水利工程科、規劃工程顧問會勘大排幹線整修計畫，縣議員張嘉哲、市代王勝華、漳和里長張幸生、漳興里長簡木水及大批里民，聞訊都到場關心。



工務處指出，牛運崛大排改善工程框列約850萬元預算，將從南崗路整治到彰南路長約22公尺、高3公尺的護岸，並加設臨路護欄及重鋪路面；和興坑大排則從和興一號橋到復興路間，整修多處毀損的「溝中溝跌水墊」及護岸，設計分2工區計劃，共動支約1008萬元辦理復建及新建工程。





林縣長會勘後指出，2處大排年久失修的護岸都有整修必要，但大部分舊有無損的「漿砌卵石」護岸仍很牢固，應不必全部拆除重建，若改採加固基礎並加厚護岸工法，應能大幅節省單位施工費用，等於可以在預算不變下，讓整治復建範圍更廣更長，效果將更好。

工務處長陳錫梧表示，將依照林縣長指示在原預算內調整規劃設計，讓縣府有限經費花在刀口上發揮最大功能。此外，漳和里民眾也爭取在牛運崛大排旁的大榕樹涼亭段，將大排加蓋整闢成當地和興社區公園及停車場。



林縣長聽取地方意見後認為地方的心願與構想相當不錯，但仍需技術及相關法令許可，當即指示工務處錄案研議。林縣長說，若要完成地方的心願，讓這處大排加蓋變公園的構想成真，估計要再花費2、3000萬元，但是只要確實符合地方需要，且評估後實際可行，縣長還是會克服萬難籌措經費促成。

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