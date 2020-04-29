健康碼「自己填就能申請」　陸媒調查：已有5名持湖北綠碼者確診

▲武漢自4月8日起解除封城，許多人因此踏上復工、復學的旅程，返回原本生活的城市。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸為加快產業有序復工、社會正常運行，各省市積極推動健康碼（綠碼）制度，讓人們能放心外出、跨省市活動，但據陸媒不完全統計，目前中國大陸境內，持「湖北綠碼」出省後，被確診或為無症狀感染者人數已達5人。分析認為，由於新型冠狀病毒詭譎、無症狀感染者的存在和健康碼申報過程，均會造成潛在風險。

據《健康時報》報導，近日最新一起案例為4月26日，由廣州衛健委通報，新增一例持湖北綠碼返回廣州，核酸檢測為陽性的新冠肺炎的無症狀感染患者。該通報稱，患者年齡15歲，係從湖北返回學校，參加返校大排查時，被檢測出來。

▲陸媒探討健康碼可能存在的風險。（圖／取自健康時報）

對此，蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強指出，這種情況可能來自兩方面的原因，首先，因為健康碼的訊息需要由自己填寫，「這就涉及到了一個準確性的問題。」另一方面，可能是由於該患者本身屬於無症狀感染者，所以在訊息填報時，身體本身沒有任何症狀，所以無法準確的填寫和排查。

經陸媒實際操作「湖北省健康碼」申報，也發現在登入該程序後，只需要個人將自己的訊息、身體情況自行填寫即可。其中，包括個人健康情況、14天內是否接觸過疑似或確診人員、親屬是否有確診患者等訊息全部屬於「個人填寫選項」，並且全部默認為「否」，填寫結束後，綠碼即刻生成。

按照湖北省官方規定，健康碼是以個人健康數據為基礎，由個人申報、後台比對，生成個人專屬二維碼（QR Code），並分成綠、黃、紅三種顏色，應對不同等級。其中擁有「綠碼」者，一般可做為該人員可否搭乘飛機、火車、客運和跨省市活動的判斷標準。

▲湖北省各城市陸續解封後，大陸各地仍因疫情持續嚴峻，對高風險地區加以防範。（圖／路透社）

《湖北健康碼有關問題權威解答四十條》指出，系統對比核驗發現申請人記錄為確診病例、疑似病例、發熱病例、無症狀感染者，發放紅碼；發現申請人記錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；未查詢到記錄的申請人，發放綠碼。

陸媒報導稱，26日的廣州案例，已是當地第二起，在此之前，還有惠州、甘肅等地，出現持有湖北綠碼者，入境後經檢測發現為確診者或無症狀感染者的情況。

若要確保綠碼真能安全無虞，鄭瑞強指出，首先每一個人在申報時，一定要做到誠信；其次，各地方對於從高危地區來的人員，建議還要嚴格進行核酸檢測，並按照相關規定居家隔離，確保沒有問題後，再復工、復學、復產。

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