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鐵花新聚落實施社交距離　五一連假起管制新措施

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▲ 鐵花新聚落實施社交距離，台東縣府張貼距離標示標線地貼。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 鐵花新聚落實施社交距離，台東縣府張貼距離標示標線地貼。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為落實與觀光餐飲業者達成的「防疫123」政策共識，並配合中央流行疫情指揮中心發布社交距離管制措施，遊客於室外須保持1公尺以上安全距離，避免過度群聚造成傳染風險等政策。特別自5月1日連假起於鐵花新聚落實施社交距離管制措施，讓大眾能隨時保持排隊時1公尺安全距離，以達防範疫情擴散及保障遊客安全及安心。

縣長饒慶鈴表示，鐵花新聚落場域內包含鐵花市集、表演場所及各式賣店3大部分，防疫重點應以避免群聚之熱區為主，鐵花市集及表演場所部分，以防範遊客群聚及保持良好社交距離為目標，縣府張貼距離標示標線地貼及以角錐規劃一致性動線，以利遊客保持安全距離；各式賣店因屬封閉場所，採取場所門口擺設立牌告知遊客進入必須保持社交距離及適度管制來店遊客分流入店。

另因該處場域係為開放式空間，為配合中央疫情流行指揮中心指示，因應五一連假到來鐵花新聚落人流群聚，所以特別於連假期間聘僱保全人員計算遊客量以為管制參考，並於易產生群聚狀態熱區進行勸導分流人群，以符合避免群聚之規範，爾後亦將因應疫情及中央防疫措施相關規定，針對場域防疫措施採滾動式檢討，以精進防疫效果，達到防疫及營運雙贏局面。

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