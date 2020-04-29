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陸今年電影票房損失估破1200億元　影院、製片、宣發「全部停擺」

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▲▼ 國慶電影檔,我和我的祖國,中國機長。（圖／視覺中國）

▲疫情爆發後，陸電影院全面暫停營業，目前仍未有大規模恢復的消息。（圖／視覺中國）

記者蔡紹間／綜合報導

大陸國家電影局29日召開應對疫情工作視訊會議，估計全年票房損失將超過300億元（約1265億元新台幣），中長期方面，受經濟下行壓力等多種因素疊加，將對電影產業格局、生產方式、經營理念，產生全方位、持續性的深刻影響。

會議分析了疫情對電影行業帶來的巨大衝擊和深刻影響。從短期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元。

從中長期看，經濟下行壓力等多種因素疊加，將對電影產業格局、生產方式、經營理念帶來深刻調整，產生全方位、持續性的深刻影響。

從國際看，全球電影產業遭受重創，各國電影界都在調整自救，疫情對電影產業造成了前所未有的危機，也是在倒逼電影產業改革升級。

▲▼ 國慶電影檔,我和我的祖國,中國機長。（圖／視覺中國）

會議指出，大陸電影發展長期向好的條件和環境沒有改變，電影渡過難關有很多得天獨厚的有利條件，從經濟環境看，經濟長期向好的基本面和內在向好趨勢沒有改變，電影產業迅速恢復提升具有堅實基礎。

從電影自身看，大陸銀幕數全球第一、票房全球第二、產量全球前三，電影產業根基雄厚。從國際歷史經驗看，電影具有獨特的光影體驗和社交屬性，「口紅效應「突出，有明顯的逆經濟周期特徵，「大陸電影仍然處在黃金發展期，投資不會離場，人才不會離場，觀眾不會離場。」

大陸國家電影局局長王曉暉也在會議上強調，要振奮精神、凝心聚力，推動電影全行業持續健康發展，隨著疫情形勢進一步好轉，要採取更多新招實招管用的招，為全面復工復產做好準備，「對電影院要給予特殊扶持政策，積極協調出租方減免租金，推動電影專項資金給予貸款貼息，支持各地購買發放電影票券。」

▼大陸國家電影局局長王曉暉。（圖／CCTV）

▲▼中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉。（圖／CCTV）

王曉暉還說，要堅持「內容為王」，進一步激發創作生產活力。要著力保障重點影片的創作生產，做好重點選題規劃，鼓勵優秀製作團隊、創作人才強強聯合，不斷推出優秀影片，「要推動題材類型多樣化，鼓勵現實題材、優秀傳統文化題材創作。要加大電影藝術和技術創新，營造現代時尚的觀影體驗。要穩定人才隊伍，加強培養培訓。」

王曉暉強調，要進一步深化電影產業改革，著力支持電影企業改革發展。推動國有電影企業健全雙效統一的體制機制，扶持民營電影企業健康發展。要探索院線重組做大做強的有效方式，鼓勵跨地區兼併重組，繼續穩步推進人民院線、藝術電影放映聯盟、點播影院發展，推動影院提高經營能力，迎接好復業後的補償性觀影消費，「要維護院線電影『窗口期』規則，堅守契約精神、強化誠信意識。統籌好線上供給，同時加強對院線電影網絡播出和網絡電影發展的通盤規劃，積極利用互聯網推動電影發展。」

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