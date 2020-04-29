　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲雲縣政府勞工處29日請抨擊母國總統的看護的仲介、雇主到縣政府開協調會，確認3方說法，同時了解看護在台狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲縣政府勞工處29日請抨擊菲國總統的看護的仲介、雇主到縣政府開協調會，確認3方說法，同時了解看護在台狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名菲律賓籍看護日前於臉書以「醜陋惡毒」內容批評菲律賓總統杜特蒂，遭菲國發聲強調欲將其遣返。雲林縣政府29日與雇主、看護和仲介開勞資協調會，釐清雇主並無資遣之意，並告知看護相關權利義務。勞工處表示，只要外籍看護工未違反中華民國法令，縣政府一定保障她的工作權及相關權益。

在台菲籍看護日前於臉書抨擊母國總統，言論引起風波，此事在網路上民眾留言眾說紛紜，甚至傳言看護被強行帶走，雲縣政府勞工處29日請該名看護的仲介、雇主和看護到縣政府開協調會，確認3方說法，同時了解看護在台狀況。

雲林縣政府勞工處處長張世忠表示，台灣是一個法治國家，不會隨便遣返移工，只要外籍看護工未違反中華民國法令，縣政府一定保障其工作權及相關權益，所有來台移工都享有言論自由，法律之前人人平等，看護工若未妥善照顧被看護者，縣府也不會贊成移工繼續在台工作。

張世忠指出，有關網路傳播仲介擄人帶去菲辦等訊息，均屬不實傳言，縣府予以嚴正駁斥。縣府因擔心不同意見者的情緒反彈，也已請當地分局留意這名菲籍移工的人身安全。

張世忠再次強調，各國法律制度不同，有關菲辦官員表達的意見，我們將予以尊重；但此事目前尚待釐清，雇主與移工若欲解除聘僱，須了解事由及移工意願，在未違反法律規定前，移工有轉換雇主的權利，應予以尊重，縣府會積極審慎處理此事，並希望菲國與我國保持友好關係。


►就算爬到樹上！妳還是很美

【其他新聞】

►快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍　鄰居「胸腹大出血」亡

►雲林男遭砍3刀「深及內臟」大街慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

►雲林民宅頂樓驚險火警　北港警消出動雲梯車三人逃出

►蒜頭價高！牛腱好吃　雲林慣竊整箱扛走躲到汽車旅館

►斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！　遭數人壓制民眾紛紛走避

ET快訊
羅志祥乾爹說話了！徐乃麟嗆「小模跳出蹭光環」：小豬要翻身蠻辛
台中殺妻男在「股王」上班擁豪宅！狂刺老婆十多刀..鄰居：感情
周揚青閨密嗆小豬：和你沒完！　揭密同為富千金「驚人背景起底」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

連續4天0確診！民進黨謝醫護付出：這是全民努力的成果

林榮基在台開書店遭潑漆　趙天麟籲：應提升至國安層級偵辦

連續4天零確診　名嘴PO照：今天奧迪期待…明天「奧運」

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

300處人潮警示業者恐反彈　侯友宜警告：疫情若失控最先衝擊經濟

連續4天0確診！民進黨謝醫護付出：這是全民努力的成果

林榮基在台開書店遭潑漆　趙天麟籲：應提升至國安層級偵辦

連續4天零確診　名嘴PO照：今天奧迪期待…明天「奧運」

SBL冠軍賽／第6戰驟死賽　台啤、裕隆30日搶隊史第5冠

遠見／ESG 啓動企業淘汰戰

Google披露蘋果Image I/O零點擊漏洞　現已修復

快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

先探／5月行情大明星

林佳龍說黃偉哲抨擊不是針對中央　黃偉哲：是善意討論！

至少可打112急難電話！NCC砸3.9億改善5大山屋、112條山徑行動通訊

台南地政、公所聯手「越視界」服務再升級　黃偉哲期待讓市民更便利更有效率

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

經典超大尾翼！麥拉倫P1 GTR換上「海灣石油彩繪塗裝」華麗現身

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

政治熱門新聞

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！

首位女性駐美代表？外界點名蕭美琴

六都防疫百日網評　侯友宜奪冠

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

韓國瑜不參加電視罷免說明會　罷韓：恁爸等你

快訊／破除傳言　蔡英文澄清：沒到過練台生家吃飯

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

快訊／蔡英文自爆深夜都打給陳時中：偷問確診數會睡好一點

永和分局嗆報案人　侯友宜怒：處理不當

林森錢櫃公安出包　柯文哲向北市議會國民黨團報告

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

確診海軍曾上門！牛排館將恢復營業　顏寬恒5字力挺

攻佔政院改判有罪　林飛帆：遺憾

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

南韓：金與正將成官方接班人

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面