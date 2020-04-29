女移工批評杜特蒂「網傳遭遣返」　雲林縣府駁斥：人還在台灣

▲雲縣政府勞工處29日請抨擊菲國總統的看護的仲介、雇主到縣政府開協調會，確認3方說法，同時了解看護在台狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名菲律賓籍看護日前於臉書以「醜陋惡毒」內容批評菲律賓總統杜特蒂，遭菲國發聲強調欲將其遣返。雲林縣政府29日與雇主、看護和仲介開勞資協調會，釐清雇主並無資遣之意，並告知看護相關權利義務。勞工處表示，只要外籍看護工未違反中華民國法令，縣政府一定保障她的工作權及相關權益。

在台菲籍看護日前於臉書抨擊母國總統，言論引起風波，此事在網路上民眾留言眾說紛紜，甚至傳言看護被強行帶走，雲縣政府勞工處29日請該名看護的仲介、雇主和看護到縣政府開協調會，確認3方說法，同時了解看護在台狀況。

雲林縣政府勞工處處長張世忠表示，台灣是一個法治國家，不會隨便遣返移工，只要外籍看護工未違反中華民國法令，縣政府一定保障其工作權及相關權益，所有來台移工都享有言論自由，法律之前人人平等，看護工若未妥善照顧被看護者，縣府也不會贊成移工繼續在台工作。

張世忠指出，有關網路傳播仲介擄人帶去菲辦等訊息，均屬不實傳言，縣府予以嚴正駁斥。縣府因擔心不同意見者的情緒反彈，也已請當地分局留意這名菲籍移工的人身安全。

張世忠再次強調，各國法律制度不同，有關菲辦官員表達的意見，我們將予以尊重；但此事目前尚待釐清，雇主與移工若欲解除聘僱，須了解事由及移工意願，在未違反法律規定前，移工有轉換雇主的權利，應予以尊重，縣府會積極審慎處理此事，並希望菲國與我國保持友好關係。



►就算爬到樹上！妳還是很美

【其他新聞】

►快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍 鄰居「胸腹大出血」亡

►雲林男遭砍3刀「深及內臟」大街慘死 行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

►雲林民宅頂樓驚險火警 北港警消出動雲梯車三人逃出

►蒜頭價高！牛腱好吃 雲林慣竊整箱扛走躲到汽車旅館

►斗六農會門口1男吼叫「汽油淋身」！ 遭數人壓制民眾紛紛走避