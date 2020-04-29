雲林男遭砍3刀「深及內臟」大街慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉29日上午6點多發生一起兇殺命案，蔡姓、張姓兩名男子相鄰而居，長久以來相互為家庭噪音產生嫌隙，今日清晨約6點多蔡姓男子上班途中，於社區外2人碰面又產生口角，張男見狀拿出長柄割草刀，雙方爆發奪刀造成張身受刀傷送醫不治，蔡男中午移送斗六分局，警方指全案由檢方偵辦，對案情三緘其口。

▲行車記錄器拍到，經過時傷者已經倒地，張男經送醫搶救後傷重宣告不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲72縣道聯外道路29日清晨於有民眾發現蔡嫌（43歲）與張男（54歲）兩人在路中爭吵並搶奪刀械，遂趕緊打電話給村長，村長騎機車趕抵現場時，發現其中一人倒臥血泊中，趕緊叫救護車，救護車獲報趕抵現場將張男送往台大雲林分院救治，送達醫院時已無呼吸心跳。據了解傷者胸前正中一刀、腹部兩刀，傷及內臟失血過多，經搶救後仍回天乏術。

▲雲林驚傳兇殺案，蔡嫌於下午2點多移送斗六分局，低頭不發一語。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

村裡街訪鄰居表示，蔡嫌與張翁為一牆之隔的鄰居，平常因家庭噪音產生嫌隙，曾於家門外發生過數次口角，但並未有更大衝突，今天竟然會社區外道路碰面，又產生劇烈爭吵而發生憾事，造成張男不幸身亡，均感到訝異。

據了解，警方到場後將蔡男帶回分駐所進行偵訊，蔡嫌向警方供稱，他上班途中遇見張男，疑似聽見張男辱罵遂折返，不料張男拿出刈草刀揮舞，蔡嫌怕發生意外隨即奪刀，並未砍殺張翁；張男遺體中午於台大雲林分院由法醫相驗，蔡嫌於下午2點多移送斗六分局。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，案發現場血跡斑斑，雖已經灑水洗滌仍見血漬噴濺痕跡。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局斗六分局副分局長李仁表示，今天清晨6點多在林內鄉發生一件兇殺案，因全案已報請雲林地檢署指揮偵辦，其餘詳細案情依偵查不公開恕無可奉告，全案將移送雲林地檢署依法辦理。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，案發現場血跡斑斑，雖已經灑水洗滌仍見血漬噴濺痕跡。（圖／記者蔡佩旻攝）





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