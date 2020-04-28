蒜頭價高！牛腱好吃　雲林慣竊整箱扛走躲到汽車旅館

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官蕭仕庸指揮雲林縣警察局虎尾分局偵辦農產品大盜案，顏姓竊嫌已有多次竊盜前科，竊取民眾置於屋外的農產品，4月份以來竊得上百台斤蒜頭，以及於肉品加工廠佯裝購物竊取牛腱等，警方27日將藏身於汽車旅館的顏嫌拘提到案，並向法院聲請羈押獲准。

▲雲林顏姓竊賊4月24日駕駛自用小客車，行經莿桐鄉甘西村民宅，直接徒手竊民眾至於騎樓的蒜頭2大袋。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，顏嫌﹙44 歲﹚4月20日駕駛自用小客車，行經雲林縣西螺鎮見路旁有民眾於路邊曬蒜頭而萌生歹念，徒手竊取現蒜頭2袋，約15臺斤，約價值2千元；4月24日顏嫌駕駛自用小客車，行經雲林縣莿桐鄉甘西村民宅，見有剝好的蒜頭放在騎樓下，直接徒手竊取蒜頭2袋，約100臺斤，價值約1萬1千元，並將所竊得蒜頭變賣花用殆盡。

顏嫌再於4月27日，駕駛自用小客車，至雲林縣虎尾鎮東屯里一家牛肉加工廠，佯裝購物，卻趁店長不注意徒手竊取牛腱1箱，25臺斤，價值約5500元得手，

▲雲林顏姓竊賊4月24日駕駛自用小客車，行經莿桐鄉甘西村民宅，直接徒手竊民眾至於騎樓的蒜頭2大袋。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林地檢署檢察官於4月27日掌握顏嫌逃逸行蹤後，隨即指揮虎尾分局在斗六市一家汽車旅館內，將藏匿的顏嫌拘提到案，並當場查獲贓物牛腱1箱，顏嫌經檢察官訊問後，認有逃亡及反覆實施竊盜之虞，向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。

▲雲林顏姓竊賊4月24日駕駛自用小客車，行經莿桐鄉甘西村民宅，直接徒手竊民眾至於騎樓的蒜頭2大袋。（圖／記者蔡佩旻攝）



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