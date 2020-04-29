疫情人潮減少　羅東夜市污水下水道接管工程終於開工

▲▼宜蘭縣長林姿妙（上圖右1）聽取宜蘭水利資源處長李岳儒簡報多年未解的羅東夜市污水下水道接管工程開工進度。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因疫情人潮減少，多年無法解決的知名羅東夜市攤商污水下水道接管工程，反而得以順利開工，宜蘭縣長林姿妙29日前往視察，工程預計在暑假前完工。

宜縣府2009年起推動羅東地區汙水下水道建設，其中羅東鎮雖完成率高達9成，但遊客必造訪的羅東夜市，因人潮川流不息商機龐大，若施工會影響攤商店家收入，污水接管工程一直無法達成共識，但受到新冠肺炎疫情影響，羅東夜市人潮減少，在攤商的配合下4月底得以開工。

全年無休的羅東夜市，特色美食吸引各地遊客，但夜市產生的油脂、汙水等直接排入水溝，常產生惡臭滋生蚊繩，甚至流出的人會影響羅東月眉大排下游水質。

這次宜蘭水利資源處把握污水下水道接管工程得以開工機會，加快工程腳步將在暑假前完工，並將攤商的影響降到最低，工程整合包括羅東中山公園民權路、公園路兩側共計49間美食攤商，鄰近夜市的鎮立兒童圖書館等處也一併辦理接管。

宜蘭縣長林姿妙29日與羅東鎮長吳秋齡等人視察工程進度，聽取水資處長李岳儒簡報，林姿妙表示，經過多年溝通終於整合中山公園兩側攤商，汙水下水道接管率是國家進步的象徵，此次工程完工後將可提供遊客更乾淨、更舒服的遊憩體驗。

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