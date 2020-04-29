　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,武漢。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情讓湖北省經濟發展受到劇烈影響。圖為人流稀疏的武漢市楚河漢街商圈。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨西藏壓軸公布Q1經濟數據後，大陸31個省市區的首季GDP成長率通通出爐。其中西藏以1%的年增率，成為唯一一個正成長的省分；其餘新疆、寧夏、青海、貴州、湖南等也在新冠肺炎疫情期間，經濟社會發展受影響較小，降幅在3%以內，至於重災區湖北省，GDP降幅將近4成最多。

以總量來看，廣東省2020年1到3月地區生產總值（GDP）總量為2兆2518億元（人民幣，下同），繼續蟬聯第一，但成長率-6.7%，僅比全國增速-6.8%略為收斂。江蘇省以2兆1002億元排名第二，較去年同期相比-5%，山東1兆4919億元（-5.8%）、浙江1兆3114億元（-5.6%）、河南1兆1510億元（-6.7%），而一線城市上海總量7856億元（-6.7%）、北京7462億元（-6.6%），分別排名第9和第11。

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲新冠肺炎影響大陸多地的社會經濟活動運作。（圖／路透社）

根據統計，大陸今年共有6個省份，在疫情影響下GDP總量仍超過兆元大關，其中廣東、江蘇仍站穩2兆元以上關口，而去年與山東、浙江、河南、四川等一同踏進「兆元俱樂部」的湖北省，則跌出梯隊以外。

據湖北省統計局公告，今年首季湖北GDP總量為6379.35億元，交去年同期驟減39.2%，跌幅將近4成。按湖北官方對該數據的解讀也坦言，「突如其來的新冠肺炎疫情對全省經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，一季度全省主要經濟指標明顯下滑。」但強調，隨著疫情防控形勢持續好轉，復工復產復商復市有序推進，最困難時期已經過去。

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀向認為，在此次疫情中，經濟越發達、人口密度越高，受到疫情衝擊的影響就越大。而不少西部省份是「欠發達、地廣人稀的地方」，這些地方還有資源性的產業，如能礦資源，以及農業生產，能夠在疫情期間正常運做，所以整體受到的影響較小。

據西藏統計局數據顯示，今年首季，地區生產總值為384.58億元，年增1.0%。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
愷樂內衣代言飛了！合作4年..廠商開鍘「刪光照片」徹底切割
快訊／CHEN的老婆生了！EXO晉升爸爸團
慶祝台灣「連4+0」！手搖杯買1送1、麵包第2件0元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

一輩子存下42萬　孫子玩遊戲「不到一個月」全花光！70歲老人崩潰了

上周突然進京　習浙江舊部、遼寧省長唐一軍任司法部部長

陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%

陸加速研究「中國標準2035」　專家：爭取全球未來科技領導地位

狗狗散步太興奮不小心誤殺主人　27歲男頭破昏迷倒在血泊中...

武漢病毒研究所：無意也不具備「創造新冠病毒」能力

蟲口奪糧保豐收！陸11部門聯合下令：堅決遏制蝗蟲等「爆發成災」

廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

一輩子存下42萬　孫子玩遊戲「不到一個月」全花光！70歲老人崩潰了

上周突然進京　習浙江舊部、遼寧省長唐一軍任司法部部長

陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%

陸加速研究「中國標準2035」　專家：爭取全球未來科技領導地位

狗狗散步太興奮不小心誤殺主人　27歲男頭破昏迷倒在血泊中...

武漢病毒研究所：無意也不具備「創造新冠病毒」能力

蟲口奪糧保豐收！陸11部門聯合下令：堅決遏制蝗蟲等「爆發成災」

廈門台企復產「危機找轉機」　東亞機械訂單「不減反增」

雲林男遭砍3刀「深及內臟」大街慘死　行兇鄰居辯：他拿割草刀揮舞

韓國知名網紅不肯戴套　害女網友嘿咻後得了皰疹！

鳳凰志工自製口罩贈消防局　警消、醫護「揪感心」

嘉市防火宣導煙流動特性影片　網路轉傳率激增

中和男被設局騙到迪化街！5惡煞「亂棒打死」　母警局淚崩哭癱

農路與邊溝落差太大　人車通行危險！南投縣府發包施工改善

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

房子比自己還老！北市700名房貸族「熱衷老公寓」　2優勢拚過新大樓

學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

14歲少女遭父子洩欲「6年生3娃」　被找到已崩潰！

恐怖航班落地！「機上62人」感染新冠肺炎

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

女博主仿妝羅志祥　還原「30秒影片」

第3條塔克拉瑪干沙漠公路全面復工　總長333公里

15名消防員滅火後吃早餐　她默默買單：不要跟他們說

槓上澳洲記者！耿爽：陸網友留言是機器人？

2歲妹下體出血「飄異味」！醫一看驚了

孤單外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」　原因超催淚

狗狗散步太興奮　不小心誤殺主人

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

全身按摩！人妻突然狂抖送醫搶救

抗疫MV《海的那邊》發佈！菲律賓網友怒炸

更多熱門

相關新聞

五一連假成「防疫解嚴」試金石？陳時中回應

五一連假成「防疫解嚴」試金石？陳時中回應

有專家表示，五一連假是檢驗台灣是否有新冠病毒潛伏傳播的機會，也是台灣防疫「解嚴」的試金石。陳時中今（29）日表示，相關方向沒有錯，不過監控上還要更精密，看看情況發展，他不忘提醒「並非五一勞動節連假就大解放」，可以輕鬆一點，但千萬不要鬆懈。

馬拉度納請求上帝之手消滅疫情

馬拉度納請求上帝之手消滅疫情

26萬人響應口罩「護台灣、助世界」

26萬人響應口罩「護台灣、助世界」

快訊／又歸零！連續四日無新增確診　新冠肺炎維持429例

快訊／又歸零！連續四日無新增確診　新冠肺炎維持429例

蔣萬安問振興經濟、酷碰券何時上路？陳時中、沈榮津回應了

蔣萬安問振興經濟、酷碰券何時上路？陳時中、沈榮津回應了

關鍵字：

新冠肺炎中國湖北西藏GDP大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

南韓：金與正將成官方接班人

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面