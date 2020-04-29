陸31省市首季GDP　僅西藏「正成長」湖北驟降39.2%





▲新冠肺炎疫情讓湖北省經濟發展受到劇烈影響。圖為人流稀疏的武漢市楚河漢街商圈。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨西藏壓軸公布Q1經濟數據後，大陸31個省市區的首季GDP成長率通通出爐。其中西藏以1%的年增率，成為唯一一個正成長的省分；其餘新疆、寧夏、青海、貴州、湖南等也在新冠肺炎疫情期間，經濟社會發展受影響較小，降幅在3%以內，至於重災區湖北省，GDP降幅將近4成最多。

以總量來看，廣東省2020年1到3月地區生產總值（GDP）總量為2兆2518億元（人民幣，下同），繼續蟬聯第一，但成長率-6.7%，僅比全國增速-6.8%略為收斂。江蘇省以2兆1002億元排名第二，較去年同期相比-5%，山東1兆4919億元（-5.8%）、浙江1兆3114億元（-5.6%）、河南1兆1510億元（-6.7%），而一線城市上海總量7856億元（-6.7%）、北京7462億元（-6.6%），分別排名第9和第11。





▲新冠肺炎影響大陸多地的社會經濟活動運作。（圖／路透社）

根據統計，大陸今年共有6個省份，在疫情影響下GDP總量仍超過兆元大關，其中廣東、江蘇仍站穩2兆元以上關口，而去年與山東、浙江、河南、四川等一同踏進「兆元俱樂部」的湖北省，則跌出梯隊以外。

據湖北省統計局公告，今年首季湖北GDP總量為6379.35億元，交去年同期驟減39.2%，跌幅將近4成。按湖北官方對該數據的解讀也坦言，「突如其來的新冠肺炎疫情對全省經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，一季度全省主要經濟指標明顯下滑。」但強調，隨著疫情防控形勢持續好轉，復工復產復商復市有序推進，最困難時期已經過去。

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀向認為，在此次疫情中，經濟越發達、人口密度越高，受到疫情衝擊的影響就越大。而不少西部省份是「欠發達、地廣人稀的地方」，這些地方還有資源性的產業，如能礦資源，以及農業生產，能夠在疫情期間正常運做，所以整體受到的影響較小。

據西藏統計局數據顯示，今年首季，地區生產總值為384.58億元，年增1.0%。

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