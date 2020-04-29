26萬人響應捐口罩「護台灣、助世界」！陳時中：把心意收回來不太好

▲陳時中在29日宣布，至28日晚間已累積26萬人響應「護台灣、助世界」。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日推出「護台灣、助世界」活動，今（29）日指揮中心宣布，至昨晚為止已累積26萬多人響應。至於有媒體詢問民眾能否將先前未領的口罩「一次領回」，陳時中認為「要把心意收回來這樣也不太好」。

指揮中心27日推出「護台灣、助世界」，邀請民眾透過「健保行動快易通」APP，可將自己過去未購買的口罩配額，捐贈到國外。陳時中日前也表示，這個活動是讓全體國民展現心意，政府也能衡量國民的心意到哪，以此範圍來進行口罩的數量捐助。

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▲至今（29）日持續新增零確診。( 圖／曾梓倩製）

台灣疫情控制良好，至今（29）日持續新增零確診，維持累計429例，陳時中也在記者會上宣布，「護台灣、助世界」至昨（28）晚為止已累積26萬多人響應。

現場有媒體詢問，先前沒有領口罩的民眾「可不可以一次領回？」是否會有民眾覺得不公平？能否指定捐給哪個國家？陳時中回應，口罩是捐心意，「要把心意收回來這樣也不太好」，這心意是代表國人的意願有多強，一方面撙節使用，一方面協助國際，也不分心意要到哪一國，是整體的心意，讓政府知道大家心意的範圍，再以這範圍做最好的運用。