蟲口奪糧保豐收！陸11部門聯合下令：堅決遏制蝗蟲等「爆發成災」

▲非洲蝗災嚴重。（圖／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球籠罩新冠肺炎疫情之際，相繼有國家宣佈限制部分糧食出口，再加上非洲面臨第二波蝗災，「糧食危機」問題備受關注。對此，大陸國家發改委等11部門單位26日聯合印發通知，要求各地科學防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，堅決遏制爆發成災，實現「蟲口奪糧保豐收」。

▲在收割糧食的農民。（圖／視覺中國）

大陸國家發展改革委、農業農村部、國家糧食和物資儲備局等11部門日前聯合印發《關於2020年度認真落實糧食安全省長責任制的通知》，強調加強糧食應急保障能力建設。

《通知》指出，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，抓好糧食等重要農產品穩產保供，對穩定經濟社會大局具有特殊重要意義，要求各地突出抓好五個方面年度重點任務落實，分別是增強糧食綜合生產能力、保持糧食播種面積和產量基本穩定、加強糧食儲備安全管理、做好糧食市場和流通的文章以及加強糧食應急保障能力建設。

▲《通知》指出，要牢牢守住農民「種糧賣得出」的底線。（圖／視覺中國）

在保持糧食播種面積和產量方面，《通知》特別提到，各地要科學防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，堅決遏制爆發成災，實現蟲口奪糧保豐收。在糧食儲備和流通方面，國家糧儲局上周還召開會議指出，抓好夏糧收購工作，牢牢守住農民「種糧賣得出」的底線；加快倉庫維修改造，千方百計擴大收儲能力，保持糧食市場平穩運行。

這項通知除要求堅決遏制可能從境外輸入的蝗災，以影響糧食供應外，重點在於以各種方式推動並落實「糧食安全」，避免因新冠肺炎疫情影響糧食供應，衝擊社會穩定。