交通防疫英雄92秒幕後實錄曝　「每個Zero，背後都是無數位Hero」

▲林佳龍致敬交通防疫英雄。（影／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎（COVlD-19）疫情已連續3天零確診，交通部長林佳龍今（29）日PO出一段92秒的影片致敬守護台灣100天的交通防疫英雄，大讚「每個Zero，背後都是無數位Hero！」

林佳龍表示，沒有一天鬆懈，台灣已經足足守了100天！今年1月20日中央疫情指揮中心開設以來，從邊境到境內、國門到家門、前線到後勤、政府到民間團體及每一位國人；因為有你／妳，台灣才能安全。

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▲林佳龍致敬交通防疫英雄。（圖／交通部提供）

「每個Zero，背後都是無數位Hero！」林佳龍特別感謝運輸、觀光及郵政的每一位夥伴，包含站在防疫第一線的航空公司同仁、桃機公司夥伴、防疫車隊運將、公路客運業者、郵政綠衣天使、中華電信服務團隊、高鐵台鐵夥伴、防疫旅館團隊，還有一直擔任交通部與CDC聯繫窗口的交通部航政司葉協隆司長及同仁；這段時間因為有您們，在幕前幕後防堵肺炎，守住人員移動的每個關卡。

林佳龍說，團結，是台灣防疫成功的關鍵！疫情環伺，這條路看起來還有一段路要走，我們不會停下腳步，會繼續以堅定、穩健的步伐向前行，一起守護台灣，做世界的榜樣、做最勇敢的防疫英雄。