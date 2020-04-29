湖北保持「0」現有確診！　大陸新增22病例「1例為本土」

▲26日湖北首次無現有確診和疑似病例報告。（圖／翻攝新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，4月28日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中21例為境外輸入病例，1例為本土病例（廣東1例）；無新增死亡病例。湖北則0新增病例、0現有確診。

據大陸國家衛健委29日通報，4月28日0—24時新增疑似病例2例，為境外輸入疑似病例（內蒙古1例，上海1例）；當日新增治癒出院病例23例，解除醫學觀察的密切接觸者627人，重症病例數無變化；境外輸入現有確診病例553例（含重症病例22例），現有疑似病例7例。累計確診病例1660例，累計治癒出院病例1107例，無死亡病例。

截至28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例647例（其中重症病例50例），累計治癒出院病例77578例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82858例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者731910人，尚在醫學觀察的密切接觸者8283人。

▲武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

湖北省方面，無新增確診病例，無新增治癒出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。累計治癒出院病例63616例（武漢46464例），累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例68128例（武漢50333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者26例，其中境外輸入無症狀感染者5例；當日轉為確診病例1例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察29例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者993例（境外輸入131例）。

累計收到港澳台通報確診病例1511例。其中，香港特別行政區1037例（出院811例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院33例），台灣429例（出院307例，死亡6例）。