抗疫MV《海的那邊》發佈...菲律賓網友怒炸！1.4萬人湧中國使館臉書「按怒」

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，中國駐菲律賓大使館日前在臉書上發佈抗疫歌曲《海的那邊》（One Sea）MV，獻給中菲抗疫人士。但歌中所指的「海」是兩國有主權爭議的南海，因此引起不少菲律賓網民批評，並在網上進行反對聯署。

▲抗疫歌曲《海的那邊》。（圖／翻攝自臉書）

中國駐菲律賓大使館24日在臉書專頁上發佈《海的那邊》MV並PO文稱，在特殊「戰疫」時期，以一首中菲外交官、歌手等雙語演唱的原創歌曲，獻給參與及支持兩國抗疫的各界人士。該歌曲的菲律賓文題為「同一片海」（One Sea）。

不過由於歌中所指的「海」是兩國有主權爭議的南海，引發菲律賓網友的強烈不滿，超過1.4萬人按下「憤怒」的表情，紛紛留言稱，「請尊重菲律賓人民和他們的領土」、「我們不需要這首歌，我們需要你們尊重我們的主張」。更有網友怒批演唱歌曲的菲律賓歌手是「叛徒」。

▼ 大使館臉書湧入大批網友留言。（圖／翻攝自臉書）

據悉，《海的那邊》是中國駐菲律賓大使黃溪連填詞，內容闡述兩國政府及民眾在抗疫時期互相幫助，共同渡過難關等。歌曲以中文及菲律賓語雙語言演繹，並由中國駐菲使館外交官夏文心、菲律賓南甘馬侖省副省長及多名中菲歌手演唱。