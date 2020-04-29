頻繁目睹確診病患慘狀！紐約醫生崩潰自殺...父親哀痛：工作害死她

▲新冠肺炎重創紐約。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國紐約州新冠肺炎疫情嚴重，曼哈頓一家醫院49歲的急診室主任布林（Lorna Breen）自殺，疫情期間她擔任醫院的醫療主任，曾經感染新冠肺炎，休養一周半後返回工作。她曾向父親提及，「每天不斷目睹這麼多病患死去是一件很痛苦的事情，很多患者甚至從救護車下來前就已去世」。

49歲的死者布林任職於曼哈頓的紐約長老會艾倫醫院（New York-Presbyterian Allen hospital），該院接收多名確診患者，她早前在工作期間染疫，在休養了一個多禮拜後康復，便又回到工作崗位，但後來醫院還是希望她能回家休息，家人便把她接回老家休養，沒想到布林最終在27日自殺身亡。

Top E.R. doctor, Dr. Lorna Breen, 49, the medical director of NewYork-Presbyterian's emergency department, treated a staggering number of coronavirus patients.



She died by suicide in Virginia, after the hospital sent her home for a second time.https://t.co/6ncPObhvkk — New York Daily News (@NYDailyNews) April 28, 2020

據悉，布林性格外向且是虔誠基督徒，受同事尊敬愛戴，與家人關係親密，每周更會在護老院做義工。父親菲律普（Philip Breen）表示，布林長期堅守在抗疫一線，曾忙到每天工作18小時，甚至睡在走廊。

菲律普還稱，女兒並沒有精神病史，是一個非常外向、有活力的人，不過在最後一次父女談話時，女兒顯得心神恍惚，看得出來有點不對勁，女兒告訴他，每天不斷目睹這麼多病患死去是一件很痛苦的事情，許多患者從救護車下來之前就已經去世，「她是一個為朋友和這座城市獻出生命的英雄，她努力的做好自己的工作，但工作也害死了她」。

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