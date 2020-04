頻繁目睹確診病患慘狀！紐約醫生崩潰自殺...父親哀痛：工作害死她

▲新冠肺炎重創紐約。(圖/達志影像/美聯社)

記者康心禹/綜合報導

美國紐約州新冠肺炎疫情嚴重,曼哈頓一家醫院49歲的急診室主任布林(Lorna Breen)自殺,疫情期間她擔任醫院的醫療主任,曾經感染新冠肺炎,休養一周半後返回工作。她曾向父親提及,「每天不斷目睹這麼多病患死去是一件很痛苦的事情,很多患者甚至從救護車下來前就已去世」。

49歲的死者布林任職於曼哈頓的紐約長老會艾倫醫院(New York-Presbyterian Allen hospital),該院接收多名確診患者,她早前在工作期間染疫,在休養了一個多禮拜後康復,便又回到工作崗位,但後來醫院還是希望她能回家休息,家人便把她接回老家休養,沒想到布林最終在27日自殺身亡。

Top E.R. doctor, Dr. Lorna Breen, 49, the medical director of NewYork-Presbyterian's emergency department, treated a staggering number of coronavirus patients.



She died by suicide in Virginia, after the hospital sent her home for a second time.https://t.co/6ncPObhvkk