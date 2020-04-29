陳時中請吃龜苓膏...仁和堂當晚「歸零膏」被掃空！網笑：台灣第一業配王

▲陳時中感謝記者辛苦100天，準備120份龜苓膏（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

荷蘭焦糖煎餅因指揮官陳時中意外爆紅，網購更是掀起掃貨潮，讓網友笑說「陳時中不但是全台第一直播主，他還是台灣第一業配王」。繼荷蘭焦糖煎餅後，陳時中在28日的記者會準備「龜苓膏」，慶祝當日無增加確診數，當晚「台灣仁和堂」就在臉書PO文，稱「歸零膏」已經售罄了！

28日是中央流行疫情指揮中心開設滿100天，連續3天零確診的好消息下，指揮中心特別準備120份「龜苓膏」請媒體吃。陳時中指出，這100天非常謝謝媒體、全國民眾一起度過，「未來還有一段路要走，而目前跡象看起來是往好的方向前進。」

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▼指揮中心發龜苓膏給記者。（圖／記者趙于婷攝）

沒想到記者會結束後，負責提供龜苓膏的商家「台灣仁和堂」當晚就在臉書PO文，稱「今天在阿中部長和疾管署同仁加持下，非常抱歉『歸零膏』目前已售罄了！」

對於撲空的民眾，商家表示，由於他們的龜苓膏都要前一天開始準備和熬煮中藥，所以很抱歉沒辦法滿足所有來店光顧和致電訂購的客人，「有見及此明天我們會盡力增加產量，希望大家多多支持！」

實際上，這不是「台灣第一業配王」首次發威。在27日的指揮中心記者會上，荷蘭在國慶日專程空運3999朵鬱金香送給台灣，同時搭配荷蘭焦糖煎餅，表達對台灣第一線醫護人員的謝意，這兩樣禮品也出現在27日流行疫情指揮中心記者會上，並擺在指揮官陳時中面前，不僅引起網友熱議，焦糖煎餅更是意外爆紅。

▲擺放在陳時中面前的荷蘭鬱金香及焦糖煎餅，引起網友熱議。（圖／記者蔡玟君攝）

焦糖煎餅牌子被搜出後，記者會後沒多久，PChome 24h購物、博客來等有販售相關商品的網購平臺，立刻出現一波搶購潮，且通通秒殺完售，造成高達焦糖煎餅頓時大缺貨，而東森購物網雖然搶到200盒現貨火速上架，也在瞬間售罄，平臺預計將於明後天補貨。

▲網友搜出的高達焦糖煎餅瞬間銷售一空，有人因此改買其他品牌。

搶不到同款的人則是轉買他牌，例如博客來趁機搭時事推出「荷式焦糖煎餅買1送1」慶祝當天零確診，統計2個多小時賣出約1千份焦糖煎餅，目前站上已賣光，正在跟廠商追加補貨，但不確定上架時間，另外也帶動鬱金香相關造型紙膠帶及繪本等買氣。

PChome 24h購物表示，昨（27日）中央疫情指揮中心記者會會後，站上的訂單量瞬間湧入，買氣顯著成長，近兩日（4/27～4/28）荷蘭煎餅整體銷量對比上周同期（4/20～4/21）暴增近37倍，即日起將啟動預購機制至5/4，預計5/5～5/9將依訂單成立順序優先出貨。