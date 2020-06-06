4新冠患解隔離仍住院　張上淳：呼吸器裝太久，肌肉無力需復健

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，443例確診個案扣除7例死亡，已有429人解隔離，但仍有11人住院中。從公布數據來看，有4人為解隔離仍住院。張上淳提到，這些病患多為重症患者，可能是在加護病呼吸器裝太久，加上肌肉沒力需持續在醫院復健，但依照現行狀況來看，約1、2週後都可出院。

張上淳今（6）日公佈流行曲線圖，他表示，近兩週疫情無太大變化，只有肺炎佔比略升，從20%提升至22%，這是因為有些個案確診之初未出現肺炎症狀，等到回溯病程，發現住院過程有併發症後，才會列入肺炎分類。

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截至目前止，嚴重肺炎也略升，從34例增加到37例，這也是解隔離後才知道病患有間歇性氧氣飽和問題，需要氧氣，整體無併發症佔了7成左右。

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳公佈確定病例嚴重度與預後分析。（圖／記者嚴云岑攝）

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，國內維持443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，429人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

隨著解封在即，指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。