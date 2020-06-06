回憶「確診數暴增」那一天⋯陳時中淡定：很緊張，但只能面對它

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

大規模解封倒數一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回憶，本來以為台灣可以一直控制在雙位數的確診者，想不到之前境外移入卻暴增，甚至在一天內累計案例就破百，當時也非常緊張，但事情來了就面對它、處理它，很開心總算是有一個好的結果。

陳時中表示，面對新興疾病，大家的精神都會比較緊繃，最初十幾個案例都是與確診者有親密接觸，到了第一例死亡案例出現不明感染源，指揮中心也開始擔心社區傳播的可能性，後續還出現院內感染，更擔心是否醫院出現防疫破口。

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陳時中表示，但是該來的總是會來，事情發生後就面對它，他舉例，案156也是突然出現長照機構照護人員確診，就像國外的情況，指揮中心也想說「我們終於迎來這時候」，好險後續有好好處理，沒有爆發大規模感染。

陳時中回憶，3月14日宣佈入境者要居家檢疫，隔天境外移入就暴增，確診數從雙位數變成三位數，之後一直往上跑，當時也很緊張，他表示，本來以為台灣可以一直維持雙位數確診者，想不到一天的時間就破百。

陳時中表示，許多人也會對從國外回來的確診者不諒解，出現對立狀況。但面對未知結果當然會緊張，事情來了就面對它、處理它，很開心事情都算是有一個好的結果。