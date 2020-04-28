　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投竹山警分局警員張家瑋　為民服務連2次獲肯定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投縣竹山警分局延平派出所警員張家瑋，連續2期當選「警察局級」為民服務績優人員，將提報內政部警政署表揚。（圖／南投縣警察局提供）

▲南投縣竹山警分局延平派出所警員張家瑋，連續2期當選「警察局級」為民服務績優人員，將提報內政部警政署表揚。（圖／南投縣警察局提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府警察局第1期（1到3月）受理民眾報案服務績優遴選，評選仁愛分局警員吳家睿、竹山分局警員張家瑋，為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員，由局長陳木樹親自頒發獎金及獎牌。張家瑋連2期入選，績優事蹟將報請警政署表揚。

仁愛分局榮興派出所警員吳家睿，今年1月27日在仁愛鄉武嶺停車場前疏導車流，忽然聽見武嶺觀景台上有民眾吶喊呼救，吳員見狀趕往，發現50歲陳姓婦人因過度換氣，疑似高山症發作，失去意識倒地休克，立即請現場交通崗同仁警員洪鵬剴通報119消防隊，並清空現場以保持空氣流通。

陳姓婦人呼吸及脈搏越來越稀弱，警員吳家睿當下果斷施以CPR心肺復甦術救援，婦人開始恢復生命意識，並由消防隊護送就醫，員警於高山酷寒即時搶救，在生命瀕危時與死神拔河，順利挽救生命。

竹山分局警員張家瑋3月29日，聽到無線電通報，竹山鎮延平橋頭有一女子疑似要跳橋自殺，即馳赴現場支援，抵達時發現這名女子，正跨坐在橋上扶手胡言亂語，聲稱要飛起來了。

張員見狀立即與其聊天分散注意力，並緩緩接近該女，趁其不注意時將她從扶手上拉下。家屬致謝表示，女子平時有服用精神疾病藥物控制，最近因天氣變化導致狀況較為嚴重，幸虧張員迅速趕來救援，成功挽回女子寶貴性命。

竹山分局延平派出所警員張家瑋對為民服工作不遺餘力，繼上次協助迷途老翁平安返家優良事蹟，已經連續2期當選「警察局級」績優人員，南投縣政府警察局將提報到內政部警政署，請署長頒獎表揚。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

【更多新聞】

南投縣中寮鄉3村2路1野溪　年久失修縣長會勘核撥經費改善

南開科大、智齡科技合作　導入「Jubo IoT 照護推車」服務長者

竹山鎮「領先週六」綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

ET快訊
快訊／全台錢櫃17門市歇業一週　罹難者每位發1百萬補助金
台南27個人潮熱點「北市僅4個」　柯文哲爆：有確診出沒才會設
訪北韓記者推測「金正恩肯定身亡」　火車停元山不對勁…境內早出
不敵疫情！超夯親子餐廳「大樹先生的家」安和店結束營業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為疫情過後布局！花蓮商家加入數位轉型　原本2年費用全免

嘉市家電汰舊換新開跑　補助金額逾2400萬

嘉市稽查封閉式娛樂場所消防設備安全　一周內清查70家

台南阻詐火力全開　4月份阻詐74件710萬餘元

新北桃園聯手整治鶯歌東門溪　議員蘇泓欽籲早日根治淹水問題

南投竹山警分局警員張家瑋　為民服務連2次獲肯定

永康警添購可攜式照明設備　提升路檢執勤安全

竹市府提供6千份紙質午餐隔板　開放試場供考生休息

新竹市2013年來首見「三胞胎」　市長林智堅親送祝福

轉角邊的兒時記趣！台東舊宅圍牆彩繪　回憶孩童酸甜滋味情境

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

阿Ben傳訊息給小豬「替他禱告」　小可心疼周揚青：很大的傷害

為疫情過後布局！花蓮商家加入數位轉型　原本2年費用全免

嘉市家電汰舊換新開跑　補助金額逾2400萬

嘉市稽查封閉式娛樂場所消防設備安全　一周內清查70家

台南阻詐火力全開　4月份阻詐74件710萬餘元

新北桃園聯手整治鶯歌東門溪　議員蘇泓欽籲早日根治淹水問題

南投竹山警分局警員張家瑋　為民服務連2次獲肯定

永康警添購可攜式照明設備　提升路檢執勤安全

竹市府提供6千份紙質午餐隔板　開放試場供考生休息

新竹市2013年來首見「三胞胎」　市長林智堅親送祝福

轉角邊的兒時記趣！台東舊宅圍牆彩繪　回憶孩童酸甜滋味情境

中職／林哲瑄、胡金龍手不適　李宗賢先發守中外野

《復仇者4》1周年／本來不是黑寡婦！「拿命換靈魂寶石」原始人選曝光　仇人差點相見

Lexus首款純電休旅 「UX 300e」 大陸上市　台灣不引進

黃偉哲槓上中央狂轟「1968APP」　唐鳳：就事論事循序調整

錢櫃全台17門市歇業一週　罹難者每位發給1百萬補助金

Uber載運3000萬...女司機下車買鹽水雞秒被劫　落網2匪一審重判

媽眼眶紅了！回房見主子「抱著哄睡」寶寶　心疼她打完疫苗在哭哭

婆婆憂疫情「下跪求想跟兒子住」...但不要她和孫！人妻無奈：想離婚

枕邊的他是渣男嗎？十個潘朵拉盒子沒有勇氣千萬別打開

金正恩爆無法靠自己步行或站立！　脫北議員：專列停元山全是障眼法

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

地方熱門新聞

50片450元！攤商話術賣口罩：這防護的

國道北上148K火燒車　賓士15分燒光

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

高雄傳警方內勤「沒得罩」　市警局回應了

紓困對象生活陷困可就近向各區公所申請

違規停車台南人最討厭

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

不補助老人健保　民眾多付5千元

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

台南市北區千畦種子館潑紅漆男子到案

釣客忘情垂釣受困堤防海巡出艇救命

全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

更多熱門

相關新聞

齋戒月期間尊重包容外籍移工信仰

齋戒月期間尊重包容外籍移工信仰

5月24日前為穆斯林齋戒月，所有信奉伊斯蘭教信徒，會進行為期30天的齋戒，從日出到日落前都禁止飲食等活動。南投縣府社會及勞動處處長林志忠呼籲，家中有聘僱穆斯林移工雇主，切勿以關心或入境隨俗為由，強迫他們進食，應尊重外籍移工的文化，基本上齋戒月並不會影響他們的工作情況，請雇主安心。

南開科大與智齡科技開發銀髮產業

南開科大與智齡科技開發銀髮產業

南投中寮農路、野溪年久失修

南投中寮農路、野溪年久失修

無名屍墜南投卡社溪　徵登山高手送他回家

無名屍墜南投卡社溪　徵登山高手送他回家

集集警分局防疫期間「不照騙」

集集警分局防疫期間「不照騙」

關鍵字：

南投警政為民服務表揚

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北韓準備閱兵　外媒：將辦金正恩葬禮

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

不要的貼圖可退貨！LINE推「三步驟拿回5代幣」

17年前認羅志祥當乾兒子！「乾媽」陳美鳳301字發聲

羅志祥被霸凌…鍾明軒「逆風發文」嗆：關台灣人屁事！

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

慶生變忌日「閨蜜朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃？

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

4匪逼交出女友　17歲少年怒抽刀殺人：關7年還好

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面