南投竹山警分局警員張家瑋　為民服務連2次獲肯定

▲南投縣竹山警分局延平派出所警員張家瑋，連續2期當選「警察局級」為民服務績優人員，將提報內政部警政署表揚。（圖／南投縣警察局提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府警察局第1期（1到3月）受理民眾報案服務績優遴選，評選仁愛分局警員吳家睿、竹山分局警員張家瑋，為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員，由局長陳木樹親自頒發獎金及獎牌。張家瑋連2期入選，績優事蹟將報請警政署表揚。

仁愛分局榮興派出所警員吳家睿，今年1月27日在仁愛鄉武嶺停車場前疏導車流，忽然聽見武嶺觀景台上有民眾吶喊呼救，吳員見狀趕往，發現50歲陳姓婦人因過度換氣，疑似高山症發作，失去意識倒地休克，立即請現場交通崗同仁警員洪鵬剴通報119消防隊，並清空現場以保持空氣流通。

陳姓婦人呼吸及脈搏越來越稀弱，警員吳家睿當下果斷施以CPR心肺復甦術救援，婦人開始恢復生命意識，並由消防隊護送就醫，員警於高山酷寒即時搶救，在生命瀕危時與死神拔河，順利挽救生命。

竹山分局警員張家瑋3月29日，聽到無線電通報，竹山鎮延平橋頭有一女子疑似要跳橋自殺，即馳赴現場支援，抵達時發現這名女子，正跨坐在橋上扶手胡言亂語，聲稱要飛起來了。

張員見狀立即與其聊天分散注意力，並緩緩接近該女，趁其不注意時將她從扶手上拉下。家屬致謝表示，女子平時有服用精神疾病藥物控制，最近因天氣變化導致狀況較為嚴重，幸虧張員迅速趕來救援，成功挽回女子寶貴性命。

竹山分局延平派出所警員張家瑋對為民服工作不遺餘力，繼上次協助迷途老翁平安返家優良事蹟，已經連續2期當選「警察局級」績優人員，南投縣政府警察局將提報到內政部警政署，請署長頒獎表揚。

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