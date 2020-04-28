穆斯林齋戒月期間　南投縣府籲請：尊重包容及關懷移工信仰





▲穆斯林齋戒月期間，南投縣府社會勞動處呼籲僱主尊重包容外籍移工的宗教信仰及作息。（圖／記者張弘昌攝）



記者張弘昌／南投報導

5月24日前為穆斯林齋戒月，所有信奉伊斯蘭教信徒，會進行為期30天的齋戒，從日出到日落前都禁止飲食等活動。南投縣府社會及勞動處處長林志忠呼籲，家中有聘僱穆斯林移工雇主，切勿以關心或入境隨俗為由，強迫他們進食，應尊重外籍移工的文化，基本上齋戒月並不會影響他們的工作情況，請雇主安心。



縣府社勞處指出，由於老年化及少子化等因素，企業缺工及家庭看護需求大增，截至今年3月底在南投縣約有1萬3750名的外籍移工，其中以印尼籍移工為大宗，約有近6276人從事產業及家庭看護工作，他們多數為信仰伊斯蘭教的穆斯林。而伊斯蘭教中最神聖的活動，就是齋戒月和開齋節。



今年4月24日至5月24日為穆斯林齋戒月，在這個月份除了老人、小孩、病人、孕婦及軍人外，所有信奉伊斯蘭教信徒，會進行為期30天的齋戒，禁食是伊斯蘭教的戒律之一，以戒除慾望來潔淨自身，傳達對真主的虔誠，更是最接近真主的日子，也透過捱餓過程，體會不幸者的痛苦。



在齋戒月期間，所有信徒會特別早起（黎明前）吃早餐，然後便空腹直到太陽下山後才會再度進食，除此之外也要戒除一些負面行為、情緒及言詞。對穆斯林而言，藉由體認飢餓可以感受窮人的生活，學習忍耐及反省，藉此多行善並關懷窮人，同時更能惜福感恩，並藉由誦讀可蘭經，來消除過去一年所犯下的罪行，祈求真主恕饒自己所犯的過錯以淨化心靈。



一般而言齋戒月結束後的隔日，就是開齋節了，其重要性就像是華人傳統的農曆新年一樣，當天信徒將進行祈禱，代表齋戒月的結束並回到新生狀態，希望大家以尊重、包容及友善的心，一同共襄盛舉，讓外籍移工們留下對台灣的美好回憶，請各位雇主們協助外籍移工朋友們歡度佳節。

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